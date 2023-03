Blauw-zwart legioen gelooft in goede afloop in Lissabon: “Alles kan nog, zeker als we vroeg scoren”

Club Brugge staat vanavond voor een titanenwerk in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Tegen Portugees landskampioen Benfica moet dan een 0-2-nederlaag goedgemaakt worden. Allesbehalve een sinecure, maar dat laten de Club-fans niet aan hun hart komen. Traditioneel verzamelden ze enkele uren voor de aftrap in het centrum van Lissabon om gezamenlijk toe te leven naar de partij. De insteek van de meegereisde fans? “Het kan nog!”

Ware het niet van het goede weer, de typische steile straten en de in het Portugees geformuleerde menukaarten om de terrassen, dan waande je je de afgelopen anderhalve dag niet in Lissabon, maar wel in Brugge. Want ze waren werkelijk overal, de blauw-zwarte supporters. Maandag nog relatief anoniem – enkel hun Nederlands verraadde hen – maar dinsdag toch vooral getooid in de clubkleuren. De terrassen in de binnenstad kleurden blauw en zwart.

Hooligans

Ondanks de haast onmogelijke uitgangspositie wilde het Brugse legioen deze laatste trip van een historische campagne klaarblijkelijk niet missen. Waar ze maandagnamiddag nog tot stilte aangemaand werden door het cabinepersoneel op de Ryanairvlucht vanuit Charleroi – “Please save the singing for tomorrow. This is not the place for that” – lieten ze zich dinsdagnamiddag in aanloop naar de match wél massaal horen. Nochtans was het maandagnacht ook al eens even spannend geweest. In de uitgangsbuurt werden Club-fans aangevallen door een groep Portugese hooligans en kwam het tot een confrontatie met de politie. Twee Club- fans werden volgens Portugese media opgepakt, eentje moest zelfs met verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Daar was dinsdagnamiddag evenwel niets meer van te zien. Een uitgelaten menigte, een paar honderd man sterk, palmde de terrassen langs de Praça do Comércio in om onder begeleiding van Filip Bollaert de kelen te smeren. Aan de steun van de supporters zal het dinsdagavond niet gelegen hebben.

“Het gaat nu misschien minder, maar supporter ben je in hart en nieren”

Het geloof is dan ook nog aanwezig. “Als we vroeg scoren, dan kan alles nog”, klonk het unisono. En daar kon de pijnlijke nederlaag in Oostende zelfs niets aan veranderen. “Dit is een andere competitie”, hoorden we meermaals. Qua optimisme kan dat tellen. Toch zijn de fans er ook vooral voor de belevenis en de ervaring. “Dit wilden we niet missen”, aldus de familie Van der Steen in koor. “Na Madrid en Leverkusen is dit onze derde Europese trip van het seizoen. Het wordt moeilijk, maar het moet altijd gespeeld worden. Het gaat nu misschien minder, maar supporter ben je in hart en nieren. Zeker ook als het moeilijker gaat.”

Mooie tijd

Ook Danny en Kristel besloten de oversteek naar Lissabon te maken. “We doen alle verplaatsingen, in binnen- en buitenland”, zegt Danny. “Los van het resultaat, komen we mee voor de sfeer en om de ploeg te steunen. Ook al loopt het minder.”

Dany en Kristel. © TM

Maar dat het kan spoken en snel kan verkeren, heeft Danny dit seizoen al kunnen ondervinden in Porto. “Niemand had gedacht dat we daar 0-4 zouden winnen, hé. Iedereen in de tribune was toen eigenlijk met verstomming geslagen.” “Zo’n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen vanavond, maar als je geen verwachtingen hebt, kan je niet ontgoocheld zijn, hé”, treedt Kristel haar man bij. “En hoe dan ook, we zijn al lang blij dat we hier kunnen zijn. We zijn hier vooral voor een mooie tijd. Club heeft ook de kwaliteit, maar het moet er alleen uitkomen.”

Laatste kans voor Parker?

Ook opvallend: de teneur bij de Brugse fans is ook dat de wedstrijd van zondag tegen Standard – een erg belangrijke partij in de strijd om de top 4 – van groter belang is dan deze terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. “Als we tegen Standard verliezen, wordt het niet evident om de top vier te halen en dan kunnen we Europees voetbal volgend seizoen ook al bijna vergeten. Dan is het gedaan met dit soort tripjes”, klinkt het.

Het echtpaar Van der Steen geeft de moed niet op. © TM

Hoe dan ook presenteert de elf van Scott Parker zich vanavond beter degelijk, want een groot deel van de blauw-zwarte aanhang – of toch degene die wij dinsdagnamiddag spraken – heeft het stilaan gehad met de Engelsman. “Wat heeft hij al bewezen? Ze hebben Carl Hoefkens ontslagen, maar het is niet dat het sindsdien beter gaat, hé. En dan te denken dat Hoefkens ons hier gebracht heeft.” Parker weet wat hem te doen staat: vanavond een strijdbaar elftal het veld op sturen én zondag de drie punten pakken in Standard. Anders zal hij het helemaal verkorven hebben op Jan Breydel.