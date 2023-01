Bittere pil voor KVO tegen Cercle: nederlaag in blessuretijd

KV Oostende slikte een zesde opeenvolgende competitienederlaag. Tegen de buren van Cercle Brugge slikte het de beslissende goal in de blessuretijd. De hoop op een verlengd verblijf in eerste klasse krijgt dus een flinke knauw, Cercle kan weer naar boven kijken.

Bij degradatieklant KV Oostende keek trainer Dominik Thalhammer zijn ex-club in de ogen. De Oostenrijker werd in september door Cercle Brugge ontslagen. Ivan Durdov kreeg na z’n degelijke invalbeurt tegen Antwerp een basisplaats, Pierre Dwomoh begon op de bank. Cercle Brugge had nog een kansje op Play-off 2, maar moest na een 2 op 15 ook punten zien te pakken.

De wedstrijd begon intensief, maar rommelig met veel balverlies, slechte passes en gepingpong. De eerste kans was voor Denkey, die vanuit een scherpe hoek op de buitenkant van de paal mikte. KVO nam gaandeweg over en ontwikkelde druk, weliswaar zonder kansen. Een voorzet van Ndicka werd voor een aanstormende Sakamoto weggekopt door Deman.

Cercle baas voor rust

De terugkeer van Ambrose zorgde offensief wel voor meer gewicht in de Oostendse schaal. Na een afstandsschot van de Guadelouper viel de goal echter aan de overkant: een doorsteekpass van Siquet reet de KVO-defensie aan flarden, Ueda omspeelde Phillips om dan rustig binnen te schuiven. Een paar minuten later nam Abu Francis een afvallende bal heerlijk op de slof, Phillips stond pal. KVO probeerde wel, maar kon Warleson amper bedreigden. Amade dwong de goalie met een schuiver tot een redding. Cercle kon nog voor de rust de voorsprong verdubbelen, ware het niet dat Denkey z’n zware schot op de polsen van Phillips uiteen zag spatten.

Cercle maakte het KVO moelijk bij aanvang van de tweede helft. De Bruggelingen hadden controle:. Popovic leek de 0-2 te scoren, maar na een VAR-tussenkomst van zo’n vijf minuten kon KVO alsnog opgelucht ademhalen. Het werd nog beter: Ndicka kreeg aanvankelijk geen strafschop, maar de VAR keerde die beslissing alsnog om. Ambrose ging achter de elfmeter staan en zag de bal via Warleson en de paal in doel gaan – eindelijk zat het KVO mee, net wanneer de gelatenheid in de gelederen sloop.

Venein in de staart

Oostende kreeg zowaar een nieuwe penalty toen Ravych Durdov aantikte, maar de VAR keerde na minuten studiewerk de beslissing nu om in het voordeel van Cercle. Geen mooi voetbal, maar wel spanning troef in de Diaz Arena.

Atanga kreeg nog dé kans op de winning goal, maar hij mikte naast. De goal viel echter aan de overkant: Deman bracht voor en de volledig vrijstaande Hotic ramde de 1-2 voorbij Phillips. Extreem zuur voor KVO, de bezoekerstribune daarentegen ontplofte.

KV Oostende trekt volgende week naar Kortrijk voor een nieuwe kelderkraker, Cercle ontvangt dan Gent.

Goal: 24’ Ueda (0-1), 66’ Ambrose (1-1, pen.), 91’ Hotic (1-2)

Geel: Amade, Siquet, Atanga, Ambrose

KV Oostende: Phillips, Tanghe, Rodin, Capon, Sakamoto, Amade, Rocha (58’ Dwomoh, 88’ Urhoghide)), Ndicka, Bätzner (58’ Atanga), Ambrose, Durdov (bank: Hubert, Wylin, Urhoghide, Dwomoh, Boonen, Atanga, Musayev)

Cercle Brugge: Warleson, Daland, Popovic, Ravych, Siquet (82’ Gboho), Somers, Deman, Vanhoutte, Abu, Denkey (88’ Hotic), Ueda (bank: Bruzzese, Kehrer, Decostere, Hotic, Gboho, Lopes, Marcelin)