Bernd Storck weegt zijn selectie bij KV Kortrijk en ziet een manco: “Niet veel Belgen in de selectie”

Bernd Storck is bezig aan zijn tweede week als trainer van KV Kortrijk. Op zijn eerste persconferentie merkte hij meteen een groot manco in zijn selectie: het gebrek aan Belgen bij de Kerels is groot. Een probleem dat Storck op termijn wil oplossen.

Bernd Storck bracht in zijn periode bij Cercle Brugge plots de toen nog onbekende Belgische youngsters Calvin Dekuyper en Thibo Somers in de ploeg. De kans dat hetzelfde gebeurt bij KVK is veel kleiner. Niet enkel door de degradatiezorgen van de club, eerder ook omdat die middelen er niet echt zijn.

Evalueren

“Het is nu het moment niet om beloften in de ploeg te brengen, daarvoor moet men nog even geduld hebben. Het grote probleem in de selectie op dit moment is dat we met moeite aan zes Belgische spelers geraken”, aldus Bernd Storck. De Pro League heeft inderdaad de welbekende ‘Belgenregel’. Die regel houdt in dat er minstens zes in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten staan. Geneutraliseerde Belgen tellen enkel mee als voetbalbelg als ze drie jaar voor hun 23ste verjaardag bij een Belgische club gespeeld hebben.

Tegen Gent stonden er maar drie Belgen in de basis, een aantal dat bijna elke wedstrijd hetzelfde was. Op de bank altijd net drie of vier voetbalbelgen. Het lukt dus net om aan de regel te voldoen, maar nieuwe coach Storck wil het toch graag anders zien. “We hebben op dit moment enorm veel buitenlandse spelers. Ik zal in mijn eerste weken elke speler goed evalueren, waar mogelijk ook de beloften. Zo kan ik in de toekomst een Belgische jongen uit de beloften die goed bezig is een plekje geven in de selectie. En ook in de transferperiode kunnen we hiermee rekening houden.”

Wie zijn die Belgen dan?

De drie Belgen die meestal in de basis staan zijn aanvoerder Kristof D’Haene, verdediger Dorian Dessoleil en aanvaller Massimo Bruno. Dessoleil wordt echter gehuurd door Antwerp, dus is dat volgend seizoen alweer een Belg minder. Op de bank heb je dan nog meestal drie of vier Belgen. Meestal zijn dat reservedoelman Tom Vandenberghe en dan jongens zoals Dylan Mbayo, Dion De Neve, en soms eens een jongen uit de beloften zoals Luca Foubert of Massimo Decoene. Gelukkig voor de Veekaa tellen ook Nayel Mehssatou (Chileen) en Kevin Vandendriessche (Fransman) mee als voetbalbelg met hun dubbele nationaliteit.

KVK komt dus wel altijd nipt aan zes voetbalbelgen, maar Storck wil dus duidelijk het probleem aanpakken. Zien we binnenkort meer Belgen in rood-wit?