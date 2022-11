Bernd Storck officieel voorgesteld als trainer KV Kortrijk: “Ik ben geen dictator, ik wil mijn spelers iets leren”

Op het einde van zijn eerste werkdag stond kersvers KV Kortrijk-trainer Bernd Storck (59) dinsdag graag de pers voor een eerste keer te woord. Hij had het kort over de problemen uit de heenronde, maar vooral over zijn doel voor de komende maanden. “De redding is absoluut een must.”

Na het ontslag van Karim Belhocine eind augustus en de C4 voor Adnan Custovic anderhalve week geleden rekent KV Kortrijk op de Duitser Bernd Storck om de Kortrijkzanen in 1A te houden. “Ik ben blij om hier te zijn. Ik nam vandaag op de eerste training de tijd om het met de spelersgroep te hebben over de problemen uit de heenronde, maar ook over de doelstellingen voor de terugronde. Er zijn nog 51 punten te pakken, dus alles is nog mogelijk. Maar het belangrijkste is dat we een hecht team op het veld krijgen, dat ontbrak tot nu toe”, aldus Storck.

Dat dit KV Kortrijk wel kan voetballen, weet iedereen en dat wordt ook week na week bevestigd. Daar ligt het probleem dus ook niet volgens Storck: “De kwaliteit is aanwezig in deze brede kern, maar het is ook belangrijk dat buiten het veld alles op wieltjes loopt. Discipline en mentaliteit zijn belangrijk, maar ook in de kleedkamer moet alles op dezelfde lijn staan. Dat begint bij mezelf. Ik moet een goed voorbeeld zijn voor mijn spelers en ik moet ze goed opvoeden. Ik ben geen politieman of dictator die hen zegt wat ze moeten doen. Ik voel me zoals een leerkracht die hun mijn filosofie wil bijbrengen. De spelers moeten willen leren van me, dat is belangrijk.”

Ervaring met degradatiezorgen

Het is geen vreemde keuze dat het Kortrijkse bestuur opteert voor Storck om KVK in eerste klasse te houden. Hij redde Moeskroen al uit de degradatiezorgen en bij Cercle Brugge verrichte hij een mirakel door de Vereniging in eerste te houden, terwijl het een achterstand van twaalf punten had op de achtervolgers. “Het is inderdaad een vergelijkbare situatie waarin ik terechtkom. De club heeft vertrouwen in mij en nu is het mijn verantwoordelijkheid om het team uit deze benarde situatie te redden. We beginnen vanaf 0 en vergeten alles wat in de heenronde gebeurd is. Dit is een nieuwe start voor iedereen en we moeten nu vooral vooruit denken en vertrouwen uitstralen.”

Iedereen krijgt zijn kans

Een nieuwe coach betekent voor veel spelers ook een nieuwe kans. Wie bij de vorige coaches minder aan spelen toekwam, zal zich willen tonen aan zijn nieuwe leermeester. Andersom moeten de basisspelers onder Custovic hun nieuwe coach ervan overtuigen dat ze daar thuishoren. Storck wil alvast iedereen een kans geven. “In deze eerste week heeft elke speler de kans om zich te bewijzen tegenover mij. Ik wil werken met gemotiveerde spelers die alles zullen geven voor de club. Na deze week kan ik een evaluatie maken van iedere speler en zo een idee vormen in mijn hoofd over een eventuele opstelling. Maar voor nu heb ik totaal nog geen idee in mijn hoofd, het is nu aan de jongens om zich te tonen.”

“Ik ben blij dat we nu een maand tijd hebben om ons voor te bereiden op het zware tweede luik van dit seizoen. De spelers kregen acht dagen vrij, maar nu gaan we vol knallen en er alles aan doen om ons te redden, want dat is absoluut het hoofddoel.”

Nieuwe staf

KV Kortrijk nam naast Custovic ook afscheid van T2 Gunther Van Handenhoven, physical coach Gérard Lifondja en keeperstrainer Patrick Deman. Storck neemt Matyas Czuczi (T2) en keeperstrainer Nico Pellatz mee naar Kortrijk. “Ik ben heel blij om Matyas en Nico erbij te hebben. Mijn assistent heeft dezelfde manier van denken als ik en met Nico Pellatz hebben we ook een goeie keeperstrainer gehaald die ervaring heeft van o.a. bij Hertha Berlijn.” Assistenten Joseph Akpala en Jimmy Hempte blijven in de staf en in de komende dagen komt er ook nog een nieuwe psychical coach.

Storck kon op zijn eerste training nog niet rekenen op Ilic, die in Servië zit met een bronchitis. Hij sluit een der komende dagen aan. Ook Radovanovic en Selemani hadden lichte kwaaltjes en trainden niet mee. De geplande oefenwedstrijd tegen Gullegem wordt geannuleerd. Storck plant wel enkele oefenwedstrijden in tegen enkele eersteklassers uit binnen- en buitenland. Zijn eerste belangrijke opdracht staat alvast gepland op 20 december, dan trekt KVK naar OH Leuven in de achtste finales van de beker. “Het wordt een moeilijke bekerwedstrijd, maar het is de ideale kans om de trein meteen in gang te krijgen”, besluit de goedlachse Storck.