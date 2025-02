Bernd Storck is de opvolger van Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft een dag na het ontslag van Yves Vanderhaeghe zijn nieuwe hoofdcoach alweer beet. KVK maakte donderdag de komst van Bernd Storck bekend. De 62-jarige Duitser zette zijn krabbel onder een overeenkomst tot het einde van het seizoen.

Storck brengt zijn vaste assistent Matyas Czuczi mee. De twee waren eerder in het seizoen 2022-2023 al aan de slag in het Guldensporenstadion. Toen loodsten ze de Kerels van de voorlaatste plek naar een veilige veertiende plaats in het klassement. Storck was eerder in de Jupiler Pro League ook trainer van Moeskroen (2018-2019), Cercle Brugge (2019-2020), Racing Genk (2021-2022) en Eupen (2022). Verder was hij bondscoach van Kazachstan en Hongarije. Hij zat sinds september vorig jaar zonder job na zijn vertrek bij het Roemeense Sepsi. Bij Kortrijk is Storck de derde coach dit seizoen.

Vanderhaeghe kan het tij niet keren

De tweede coach, Yves Vanderhaeghe, kreeg woensdag zijn ontslag. De 55-jarige West-Vlaming nam medio december het roer over van de IJslander Freyr Alexandersson, maar zijn derde ambtstermijn bij KVK werd allerminst een succes. De voormalige Rode Duivel stond uiteindelijk amper acht wedstrijden aan de zijlijn bij de Kerels, maar kon er daar geen enkele van winnen en leed zes nederlagen.

KV Kortrijk staat in de tussenstand van de Jupiler Pro League vijftiende en voorlaatste, met 19 punten na 26 speeldagen. Zondag ontvangt KVK in het Guldensporenstadion Cercle Brugge.

Storck wordt vrijdagmiddag tijdens een persconferentie voorgesteld aan de pers.