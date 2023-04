Bernd Storck en KV Kortrijk gaan na dit seizoen wellicht uit elkaar: “Na alles wat ik hier gedaan heb jammer, maar ik begrijp het wel”

Zondag trekken zijn troepen in de thuismatch tegen Union voor de laatste maal het veld op dit seizoen, daarna scheiden de wegen van KV Kortrijk en hun redder Bernd Storck (60) wellicht. Dat kondigde de Duitse leermeester zelf aan.

Op zijn wekelijkse persbabbel viel Bernd Storck vrijwel meteen met de deur in huis. “De spelers krijgen vakantie tot begin juni, dan worden ze hier opnieuw verwacht om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Maar dat zal (voorlopig) zonder mij zijn.” De 60-jarige coach sluit een verlengd verblijf zelf echter niet uit, maar alles ligt in de hand van de potentiële nieuwe eigenaars.

Amerikaanse zakenman

Daarvoor is KVK momenteel in gesprekken met de Amerikaanse zakenman Bill Foley (Fidelity National Financial, Cannae Holdings en Black Knight Financial Services), al eigenaar van de Premier League-club Bournemouth. Die zou graag een Belgische voetbalclub, liefst eentje op het hoogste niveau, aan zijn netwerk toevoegen en uitbreiden. Daarbij viel z’n oog op KV Kortrijk.

“Mijn toekomst hier ligt nu volledig in de handen van een eventuele overname”, vertelde Storck. “Het lijkt erop dat de huidige eigenaar deze club zal doorverkopen. Na alles wat ik voor deze club heb gedaan is dat wel jammer, maar zo werkt het nu eenmaal.”

“Ik ben vooral blij dat ik deze mooie club in eerste klasse heb kunnen houden, daar hoort KV Kortrijk ook. Ik hoop dat er een nieuwe eigenaar komt die bereid is te investeren in deze club. Dat zal nodig zijn om zich volgend seizoen te redden.”