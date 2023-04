Bernd Storck en KV Kortrijk gaan na dit seizoen uit elkaar: “Na alles wat ik hier gedaan heb jammer, maar ik begrijp het wel”

Zondag trekken zijn troepen in de thuismatch tegen Union voor de laatste maal het veld op dit seizoen, daarna scheiden de wegen van KV Kortrijk en hun redder Bernd Storck (60). Dat kondigde de club aan op zijn website.

Op zijn wekelijkse persbabbel viel Bernd Storck vrijwel meteen met de deur in huis. “De spelers krijgen vakantie tot begin juni, dan worden ze hier opnieuw verwacht om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Maar dat zal zonder mij zijn.” De 60-jarige coach sloot vrijdagmiddag een verlengd verblijf zelf echter niet uit, maar alles lag in handen van de potentiële nieuwe eigenaars.

Amerikaanse zakenman

Daarvoor is KVK momenteel in gesprekken met de Amerikaanse zakenman Bill Foley (Fidelity National Financial, Cannae Holdings en Black Knight Financial Services), al eigenaar van de Premier League-club Bournemouth. Die zou graag een Belgische voetbalclub, liefst eentje op het hoogste niveau, aan zijn netwerk toevoegen en uitbreiden. Daarbij viel z’n oog op KV Kortrijk.

“Mijn toekomst hier ligt nu volledig in de handen van een eventuele overname”, vertelde Storck. “Het lijkt erop dat de huidige eigenaar deze club zal doorverkopen. Na alles wat ik voor deze club heb gedaan is dat wel jammer, maar zo werkt het nu eenmaal.”

“Ik ben vooral blij dat ik deze mooie club in eerste klasse heb kunnen houden, daar hoort KV Kortrijk ook. Ik hoop dat er een nieuwe eigenaar komt die bereid is te investeren in deze club. Dat zal nodig zijn om zich volgend seizoen te redden.”

Vrijdagavond liet KV Kortrijk op zijn website weten dat het verhaal voor Storck bij KV Kortrijk erop zit. “De club en ik nemen in de beste verstandhouding afscheid”, zo klinkt het bij Storck in een mededeling op de website van KVK. Zijn aflopende contract wordt er niet verlengd.

“Ik verbleef hier graag en ik werkte hier graag. Het was hard werken, dat kan ik u verzekeren. We werden door velen al als een degradant beschouwd toen ik aankwam. Ik weet dat ik niet altijd de vriend van de spelers was en ik weet ook dat als ik iets niet goed vind, dat ik dat meteen ook zeg tegen iedereen. Maar ik heb het nodige resultaat bereikt. We zijn allemaal heel gelukkig, het bestuur, de staf, de spelers, ik en vooral ook de supporters. Zij verdienden in eerste klasse te blijven. Daarom moeten wij hen zondag bedanken met een sterke prestatie.”

De intussen zestigjarige Storck werd medio november aangesteld in het Guldensporenstadion, als derde trainer van het seizoen. Hij nam over van de eerder ontslagen Adnan Custovic. De Bosniër was pas sinds begin september in dienst bij de West-Vlamingen, waar hij op zijn beurt Karim Belhocine had vervangen.

Storck maakte dan weer de overstap van Eupen, waar hij eind oktober aan de deur werd gezet. Eerder coachte hij onder meer Moeskroen, Cercle Brugge, KRC Genk, het Slovaakse DAC en de nationale ploeg van Hongarije. Toen hij overnam, stond KVK voorlaatste in de Jupiler Pro League, enkel het intussen gedegradeerde Seraing deed slechter. Het werd uiteindelijk bijna een heel seizoen tegen de degradatie knokken, maar intussen is KV Kortrijk wel al gered. Met een op vier na laatste plaats in het klassement hebben ze zondagavond (18u30) op de slotspeeldag van de reguliere competitie tegen vicekampioen Union niets meer te winnen of te verliezen. Nadien start de vakantie reeds.