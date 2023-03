Bernd Storck, de redder van Moeskroen, Cercle en nu ook (bijna) van KVK: “Hij doet denken aan Hein Vanhaezebrouck”

Bij Moeskroen (2019) en bij Cercle Brugge (2020) verrichtte trainer Bernd Storck al een klein mirakel en het lijkt erop dat de Duitser nu ook KV Kortrijk uit een hachelijke situatie gaat redden. “Ik zat in Amsterdam maar hij zei: ‘spring in je wagen, I need you!’”, zegt ex-Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. En Matthias Leterme, ceo van KVK: “Soms zijn we zelfs na middernacht nog aan het bellen.”

“Ja, maar we zijn er nog niet, hé.” Matthias Leterme, ceo van KV Kortrijk, waarschuwt voor voorbarige conclusies. “Ik heb de indruk dat na onze overwinning tegen Club iedereen doet alsof we al gered zijn. Maar we zullen toch nog eens moeten winnen hoor, en het zijn geen gemakkelijke wedstrijden die ons nog resten.” Toch kan het komend weekend al zover zijn. Op vier speeldagen van het einde telt KVK zes punten en respectievelijk twee en drie gewonnen wedstrijden meer dan KV Oostende en Zulte Waregem. Als het zaterdag zelf wint op Cercle en KVO verliest van Standard en Essevee van Antwerp, dan is de redding van de Kerels een mathematische zekerheid.

Gedurfd en intensief

Voor Cercle is de thuiswedstrijd tegen KVK een weerzien met Bernd Storck, de coach die er drie jaar geleden een mirakel verrichte. Na 24 speeldagen stond het toen laatste, met negen punten achterstand op de dichtste veilige plaats, maar vijf weken later was Cercle wel gered. Het seizoen daarvoor had de Duitser ook al indruk gemaakt door met zijn doortastende aanpak Moeskroen van de laatste naar de tiende plaats te leiden. Dat deed hij met voetbal dat vooruit was gericht, gedurfd en intensief – verre van degradatievoetbal. Hij stelde hoge fysieke en mentale eisen, veranderde de hiërarchie in de kleedkamer, haalde de ervaren doelman en persoonlijkheid Olivier Werner neer en schonk onder meer het vertrouwen aan jongeren als Jean Butez en Billal Chibani. De kookploeg van vrijwilligers verving hij door een cateringzaak. De jongedame die toen teammanager was, werd van rond het team weggehaald omdat hij vreesde dat zijn spelers afgeleid zouden geraken. Storck stond in Moeskroen voor passie en professionaliteit, maar het was my way or the highway. Hij installeerde er eigenhandig een nieuwe cultuur.

Cercle Brugge

Bij Cercle was het niet anders. “Bernd liet ook bij ons een nieuwe wind waaien”, zegt toenmalig voorzitter Vincent Goemaere. “Hij schuwt het niet om gewoontes te doorbreken en sterke persoonlijkheden aan te pakken, om mensen naar de B-kern te sturen, de verhoudingen in de kleedkamer te veranderen en beloften kansen te geven, Thibo Somers & co hebben veel aan hem te danken. Hij weet wat hij wil en iedereen moet hem volgen. Dat is niet onlogisch: als je in een storm zit en niet iedereen volgt de kapitein, dan zal je het niet redden. Bernd is de juiste man om in moeilijke momenten een weerbare ploeg te maken. Hij is veeleisend, is zelf heel gefocust op zijn job, klopt veel uren en verwacht van de mensen rond zich dezelfde ingesteldheid. Feit is dat hij beslissingen neemt die voor betrokkenen niet leuk zijn. Of die goed of slecht waren, daar spreek ik mij niet over uit. Het belangrijkste is dat het einddoel gehaald wordt. Niemand kan zich daarboven stellen.”

“Bernd is de juiste man om in moeilijke momenten een weerbare ploeg te maken” – Vincent Goemaere, voormalig voorzitter Cercle Brugge

Storck veranderde bij zijn komst zelfs de positie van de toestellen in de net ingerichte fitnessruimte van Cercle. “Ook dat heeft te maken met opnieuw de volle aandacht krijgen om het nodige vertrouwen en geloof te creëren in wat volgens velen een uitzichtloze situatie was. Ik vergeet nooit dat we op Eupen verloren nadat we in de 89ste minuut een penalty hadden gemist en iedereen zei: Nu is het definitief gedaan. Maar hij zei: I have a plan. De week erna wonnen we van KV Mechelen en daarna trokken we met liefst tweeduizend man naar Moeskroen. Daar had Bernd een hele grote verdienste in. Zijn communicatiestijl was uitzonderlijk: van de kuisvrouw tot de voorzitter, iedereen werd erbij betrokken en geloofde in het verhaal.”

“Nog steeds dankbaar”

“Ik herinner mij nog dat ik op een dag in Amsterdam zat en hij mij belde: President, I need you, you need to speak to the group. Ik zei: I’m in Amsterdam! Hij zei: Jump in your car, I need you. Ik heb dat toen ook gedaan om op zijn vraag tegenover de groep het vertrouwen en het geloof van het bestuur uit te spreken. Bernd wist zijn woorden te kiezen en betrok er ook de pers en fans bij. Iedereen speelde zijn rol in het verhaal, niet alleen die elf op het veld. Het waren allemaal kleine stapjes die gezet moesten worden om bij iedereen het geloof terug te brengen. Ik heb nog wel coaches met kwaliteiten gekend, maar qua communicatie en peoplemanagement waren ze niet zo sterk als hij. We zijn nog steeds dankbaar voor de redding. Het was een korte periode, maar ik zal ze voor de rest van mijn leven niet vergeten.”

KV Kortrijk

Matthias Leterme herkent het allemaal. “Het komt ook overeen met de info die ik vooraf in binnen- en buitenland over hem had ingewonnen”, zegt hij. “Bernd Storck is… what you see, is what you get. Heel direct, rechtuit en duidelijk in zijn communicatie. De conclusie was dat hij in de situatie waarin we ons bevonden de juiste man kon zijn. We stonden voorlaatste. Hij was onze laatste reddingsboei en dat kwam ook allemaal naar voor in het voorafgaand gesprek dat we met hem hadden: hoe hij te werk gaat en wat hij dacht dat er nodig was om uit zo’n situatie te geraken. Voor grote verrassingen zijn we niet komen te staan.”

“Er was iemand nodig die in de kleedkamer structuur, lijn en discipline kon brengen en dat kreeg hij erin” – Matthias Leterme

Ook KVK onderging onder leiding van Herr Storck op korte tijd grote veranderingen: ploeg, spelerskern, staf en infrastructuur. “Maar wij waren er zelf ook wel van overtuigd dat er veel moest veranderen en we wisten dat je dan niet alleen vrienden maakt”, aldus Leterme. “Er was iemand nodig die in de kleedkamer structuur, lijn en discipline kon brengen en dat kreeg hij erin. Daar is hij erg sterk in. Voor de rest veranderde hij van dug-out, moesten we nieuwe doelen kopen en nieuw fitnessmateriaal, verhuisde hij met zijn staf naar het secretariaat en veranderde hij de tafels voor het ontbijt en het middagmaal. Er wordt nu anders naar wedstrijden toegeleefd, iedereen moet vroeger op de club zijn en de manier van trainen en spelen is anders. Zo krijgt iedereen het gevoel: dit is een nieuw begin, alles is weer mogelijk.”

Echte workaholic

“Alles is met onze toestemming gebeurd, zij het niet altijd zonder discussie. Ik ben op een zondagochtend eens naar het Ibis-hotel gereden omdat hij mij belde: Matthias, we zitten niet op dezelfde golflengte. Het waren niet altijd gemakkelijke gesprekken, maar dat neemt niet weg dat ik hem in zijn visie en zijn manier van werken kan volgen. Storck is een vakman, een man die voetbal leeft, een echte workaholic. Ik vraag hem soms waar hij al die energie vandaan haalt. Dat is niet normaal. Hij werkt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Vaak heb ik hem ’s ochtends tussen zeven en acht al aan de lijn en het is al gebeurd dat we na middernacht nog aan het bellen waren. Maar je kan ook wel eens met hem lachen en zeveren, hoor. (lacht) Voor zijn zestigste verjaardag organiseerde zijn echtgenote in Bar Jules een verrassingsfeestje met een twintigtal vrienden – onder wie de gewezen Duitse international Andreas Möller – en dat was heel fijn. Soms doet hij mij een beetje denken aan Hein Vanhaezebrouck.”

Eén minpuntje alvast: de twee spelers die de club in januari op zijn advies haalde, Martin Regali en Christalino Atemona, vallen tegen. “Zoals vooraf aangegeven: ik zal hier geen sportieve evaluatie maken. Dat zal ik pas na het seizoen doen”, besluit Leterme.