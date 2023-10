Ben Lambrecht (58) niet langer CEO van AS Monaco en ook geen Cerclebestuurder meer

AS Monaco, eigenaar van Cercle Brugge, heeft aangekondigd dat Ben Lambrecht (58) uit Oostrozebeke niet langer fungeert als CEO bij de club uit het Prinsdom. Dit betekent ook dat hij niet meer zal zetelen in de raad van bestuur van Cercle Brugge.

AS Monaco kondigt een evolutie van zijn organigram aan met de benoeming van Thiago Scuro tot algemeen directeur, onder de verantwoordelijkheid van president Dmitry Rybolovlev. Scuro komt in de plaats van Ben Lambrecht die na Cercle Brugge (maart 2021- december 2022) en vervolgens AS Monaco (sinds december 2022) bij de Franse club zijn functies als algemeen directeur en beheerder in onderling overleg naast zich neerlegt.

Algemene Vergadering

Thiago Scuro houdt vanaf heden toezicht op alle activiteiten van AS Monaco, zowel sportief als administratief, en kan hij met name vertrouwen op onder andere de Mexicaan Carlos Avina (ex-Cercle) als technisch directeur, en Olga Dementeva als adjunct- algemeen directeur, die rechtstreeks aan hem rapporteren. Scuro treedt als nieuw lid toe tot de raad van bestuur van AS Monaco. Of dat ook bij Cercle wordt, is alsnog niet duidelijk.

Deze maand is er op Cercle een Algemene Vergadering voorzien waarin er meer duidelijkheid komt. AS Monaco, hoofdaandeelhouder van Cercle, kondigt tevens het vertrek aan van Paul Mitchell, die sinds 2020 de functie van sportdirecteur bekleedde en medezeggenschap had in het sportieve beleid van Cercle. (ACR)