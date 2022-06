Begin er maar aan, Thalhammer, Leye, Vanderhaeghe en Belhocine…

Nog Wales en Polen, de arme Duivels zijn nog altijd niet uitgevoetbald. Maar intussen beginnen de meeste eersteklassers – sinds 10 april ‘technisch werkloos’ – deze week al hun voorbereiding op de Jupiler Pro League 2022-2023.

Het wordt door de lange break voor het WK in Qatar vanaf 21 november een bijzonder seizoen, met start al op 22 juli. Maar vooral – of er zou vóór 30 juni toch een meerderheid moeten gevonden worden voor een nieuw competitieformat – door de drie dalers en slechts één stijger uit 1B. Waardoor Cercle, KVO, KVK én Essevee, elk om beurten afgelopen seizoen al eens in degradatiegevaar, zich schrap moeten zetten. Vanaf speeldag 1, best.

We geloven Hein Vanhaezebrouck als die zegt dat zes weken moeten volstaan om een ploeg fysiek en tactisch klaar te stomen. Maar dan wel als men vanaf de eerste week van de voorbereiding kan werken met een spelerskern die pakweg voor 80 à 90 procent gevormd is. Het mooiste voorbeeld is Union, vorig seizoen: met omzeggens dezelfde ploeg als die van 1B meteen doorgestoomd naar een ongelooflijk debuutjaar in 1A.

Veelzeggend: de ambities blijven beperkt tot “een rustig seizoen”

80 à 90 procent gevormd? Daar is (nog) geen sprake van bij onze eersteklassers, Club Brugge is hors catégorie. De andere vier hinken op twee benen: enerzijds moeten ze (zwaar) investeren om die hel van 1B te vermijden. Maar anderzijds is er het gebrek aan financiële slagkracht – vooral als gevolg van twee coronajaren – waardoor ze heel zuinig de markt op moeten. En Cordier, Leterme, Ganaye en Avina weten ook wel dat de prijzen dalen naarmate eind augustus nadert.

Vandaag moeten we in elk geval al meer vertrekkers dan nieuwkomers inschrijven. Begin er maar aan, Vanderhaeghe, Thalhammer, Leye en Belhocine…. We willen Cercle en KVO alvast het voordeel van de twijfel geven. Maar Thalhammer zal het wel moeten doen zonder smaakmaker Matondo en telt nog maar één nieuwkomer en Vanderhaeghe, die al sinds eind vorig seizoen om meer kwaliteit roept, moet het voorlopig stellen met contractverlengingen.

Wat Leye kan neerzetten bij Essevee, is dan weer een groot vraagteken – die moet ook al afwachten in welke mate Cordier de beloftes op een grondige revisie kan nakomen. Belhocine is het grootste vraagteken, veel KVK-fans zijn na zijn 6 op 42 waarmee hij vorig seizoen afsloot nogal verrast over zijn aanblijven. Het is veelzeggend: al járen horen we bij de start van het seizoen als ambitie “minstens de linkerkolom”. Nu horen we vooral “een rustig seizoen draaien”. Neen, gerust kunnen zij en wij niet zijn.