Bazen KVK en Essevee bezorgd naar derby, Matthias Leterme: “Zakken we nu niet, dan is het volgend jaar”

Nooit eerder waren de belangen in de sowieso altijd heftige derby zo groot. Vrijdag kan aartsrivaal Kortrijk Zulte Waregem in eigen huis nog wat meer richting 1B voetballen. Het zou de ultieme vernedering zijn voor de fans van Essevee. De Boeren kunnen mits een zege dan weer de Kerels mee het degradatiemoeras in sleuren. Zo’n strijd, zó heftig wordt het straks dus. Het zijn bangelijke tijden voor ceo’s Eddy Cordier (Zulte Waregem) en Matthias Leterme (KV Kortrijk) die tegelijk dezelfde zorgen over de toekomst van de twee Zuid-West-Vlaamse eersteklassers delen. Leterme trok voor ons naar het hol van de leeuw, Cordier trakteerde er met een ontbijt. Tussen de koffie en croissants door: veel gezucht en één strijd.

Leterme: “Mag ik van wal steken, uiteindelijk zitten Eddy en ik al langer op dezelfde golflengte? Luister, bij de onlangs bekendgemaakte verliezen van alle profclubs, samen goed voor 156 miljoen euro en daar zit heus nog niet alles in, wees iedereen meteen naar de coronacrisis, de energieprijzen, de inperking van de gunstmaatregelen inzake RSZ en bedrijfsvoorheffingen… Maar voor mij is dé reden de competitieformat, vorige zomer beslist: volgend jaar een play-off 1, play-off 2 en dan play-downs met vier ploegen. Met dit seizoen ook al drie ploegen die zakken, is er een ratrace ontstaan, zowel bovenaan als onderaan. Dat is voor clubs zonder rijke eigenaar die er tientallen miljoenen euro’s insteekt nefast. Zakken we dit seizoen niet, dan is het volgend seizoen of erna. Of klink ik nu fatalistisch?”

Cordier: “Dat samen met ons maar drie andere van de 25 profclubs tegenstemden, kan ik nog steeds niet begrijpen. Eerste klasse met 16 clubs, 1 zakker en 1 barragist, was misschien nog oké maar voor clubs als wij was 18 een stuk gezonder geweest.”

Essevee is in handen van Tony Beeuwsaert en die wil dat zo houden, KVK is in handen van de Maleisiër Vincent Tan maar die investeert niet. Matthias zei eerder al dat het een ongelijke strijd is tegen de meeste andere eersteklassers die in buitenlandse handen zijn.

Cordier: “Zonder een financieel krachtige eigenaar of investeerder is overleven heel moeilijk. Het is geen toeval dat de vijf clubs met de vijf kleinste budgetten momenteel vechten tegen degradatie. Er is geen middenmoot meer; clubs met rijke eigenaars als Cercle, OHL, Westerlo, STVV… denken niet meer als middenmoters.”

Leterme: “Dat zijn clubs die jaar na jaar de verliezen opstapelen en die de ene na de andere kapitaalsverhoging doorvoeren: Cercle Brugge 45 miljoen euro, OHL 54 miljoen euro de afgelopen drie-vier seizoenen, Westerlo 18 miljoen euro afgelopen jaar!”

Cordier: “KVK haalde nog een winst van 0,2 miljoen euro. Veel respect daarvoor!”

Leterme: “Dank je! Toen we wonnen van Genk kreeg ik bij manier van spreken honderd berichtjes met felicitaties, voor onze goede financiële cijfers kreeg ik er één.”

Essevee noch KVK kunnen ooit nog de subtopper worden van enkele jaren geleden?

Cordier: “Het blijft altijd voetbal waarin veel mogelijk is, maar we moeten realistisch blijven. De sportieve budgetten van de meeste andere clubs zijn dubbel zo groot!”

En dat van Zulte Waregem maar 14 en van KVK maar 18 miljoen euro?

Leterme: “Dat is dan wel onze héle omzet! Zelfs clubs als AA Gent en Standard worden links en rechts voorbij gestoken.”

Toen Zulte Waregem nog Europees speelde, zei Francky Dury ‘geef ons een budget van 18 miljoen euro en we doen mee voor de titel.’

Cordier: “Dat is intussen lang achterhaald.”

Union werd vorig seizoen vicekampioen met een budget van 12 miljoen. Wat doen zij dan zoveel beter?

Cordier en Leterme: (in koor) “Wij kunnen geen spelers aantrekken van 10 miljoen.”

© Kris Van Exel

Dan hebben jullie het over hun huurspelers van Brighton? De duurste aankoop is Boniface, zo’n 2 miljoen euro.

Leterme: “Oké, ze hebben indertijd spelers als Kandouss, Burgess, Teuma… aangetrokken waar ze nu nog kunnen op teren. Hun loonmassa zal intussen ook wel een stuk hoger liggen. Ik steek het niet weg, wij zouden ook graag finaal worden overgenomen door een club uit de Premier League. Als het de strategie is van de Pro League om elke club in de handen van buitenlandse clubs of eigenaars te drijven: mij niet gelaten. Maar in een format met 18 ploegen, zonder play-offs en met twee dalers en stijgers kan je wél de tering naar de nering zetten. En laat ons alsjeblieft 1B gewoon afschaffen. Er is gewoon geen ruimte voor 26 profploegen, wel voor 18 clubs. Maak van 1B een amateurafdeling!”

Cordier: “Helemaal akkoord! Maar je hebt daarvoor een twee derde meerderheid nodig, waarbij je de steun nodig hebt van zeker één topclub… (diepe zucht) Ik heb vijf jaar in de Raad van Bestuur van de Pro League gezeten en heb gevochten voor de rechten van de kleine clubs. Maar we hebben dat uiteindelijk verloren omdat heel wat clubs door hun buitenlandse investeerders anders zijn gaan denken en stemmen.”

Is een onderdeel van het probleem ook niet de wildgroei aan transfers die gepaard gaat met een gebrekkige jeugdwerking? We zien al jaren geen enkel eigen jeugdproduct écht doorbreken.

Cordier: “Ewoud Pletinckx vorig jaar en Lukas Willen, Lennert Hallaert en Dylan Demuynck tel je dus niet mee? In onze A-kern zitten toch zes jeugdspelers?”

Leterme: “Eerlijk: door te investeren in de jeugd schieten we in eigen voet. Financieel kunnen we niet opboksen tegen de topclubs die onze beste talenten vroeg komen weghalen. Wij doen wat we kunnen maar onze focus blijft op scouting in binnen- en buitenland liggen.”

Cordier: “Ik ben wel blij dat onze beloften stappen kunnen zetten in tweede amateur waardoor de kloof tussen A- en B-kern kleiner wordt.”

Bij Cercle staan er met Somers, Deman, Vanhoutte en Decostere vier eigen producten bijna wekelijks in het eerste elftal. Is hun opleiding dan gewoon niet beter?

Leterme: “Er zijn vijf West-Vlaamse eersteklassers, misschien zijn er niet voldoende talenten.”

Cordier: “Er moeten zes voetbalbelgen op het wedstrijdblad staan, maar dat maakt ook dat goeie Belgische spelers voor ons bijna niet meer betaalbaar zijn. Dan moét je ze al uit de eigen jeugd kunnen halen.”

Leterme: “Waarbij we toch niet kunnen opboksen tegen Club Brugge, AA Gent, Lille… En het competitieformat speelt ook hier mee. In volle degradatiestrijd staan de coaches niet te springen om jonge gasten kansen te geven. Maar als we morgen of overmorgen worden overgenomen door een partij die wil inzetten op jeugd en wil investeren in infrastructuur, opleiding…. met alle plezier, hoor.”

Ik tel bij Essevee dit seizoen 15 nieuwe spelers en bij KVK 14. En niet allemaal geslaagde transfers. Dury klaagde als sportief directeur wel eens dat daar een en ander aan schort? We vernamen dat de jonge en onervaren zoon van eigenaar Beeuwsaert ook in de sportieve cel zit.

Cordier: “Dat klopt. Naast Michiel zitten in die sportieve cel nog de hoofdscout Toon Mertens, Mbaye Leye en ik. En dan worden de gezamenlijke beslissingen voorgelegd aan de drie aandeelhouders. Want het financiële plaatje moet kloppen. En dat maakt soms dat goeie spelers financieel niet altijd haalbaar zijn. En in januari moeten ze ook meteen inpasbaar zijn. We hadden Vormer en Brüls vorige zomer al willen inhalen maar die waren toen niet haalbaar.”

Leterme: “Het is simpel, als je tien transfers doet en er vallen er drie of vier echt mee, heb je goed gewerkt.”

Cordier: “Uit studies blijkt dat een scout die zes op tien scoort heel uitzonderlijk is.”

Een frappant verschil: beide clubs verkeren al het hele seizoen in degradatiegevaar maar Essevee behield het vertrouwen in Leye, Kortrijk wisselde al twee keer van coach.

Cordier: “Op een gegeven moment hebben we gesproken met de spelers. Ook zij die niet speelden, bevestigden dat ze tevreden waren over zijn werk en zijn trainingen. Wie zegt dan dat een trainerswissel andere resultaten zal opleveren?”

Leterme: “Natuurlijk hebben wij ook iets verkeerds gedaan, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een trainer moet tactisch een visie neerzetten, zijn staf juist aan het werk zetten, juist communiceren met zijn spelers, overleggen met bestuurders en supporters… En Storck bleek daarvoor de juiste keuze. Sinds Bernd heeft overgenomen, hadden we elke match kunnen winnen. We verloren nooit met meer dan één goal verschil. De laatste match onder Custovic kregen we 4-0 op onze doos.”

Vrijdag wordt voor beide clubs letterlijk van levensbelang. ‘Bij degradatie moet een volledige reset van de club gebeuren’, zei Matthias al.

Leterme: “Een reset zal ook nodig zijn als we ons redden: hoe kunnen we ons beter wapenen? En dat zal toch moeten via een multiclub-systeem met een buitenlandse topclub als eigenaar. Zoals Brighton-Union, Leicester-OHL… Daar zitten we met Cardiff nu ook in maar er is geen enkele synergie, we moeten al blij zijn dat de eigenaar cashflowmatig bijspringt.”

© Kris Van Exel

Er wordt danig gespeculeerd over een overname van KVK, Matthias. Is er nu wel of niet concrete interesse?

Leterme: “Er is wel eens interesse, ja. Maar niets concreet.”

Cordier: “Zo gaat dat. Ook bij ons. Eén keer was het wel vrij concreet. Maar de drie eigenaars hebben geluisterd en zeiden dan: we doen dat niet en gaan zelf blijven investeren in Essevee.”

Het verlies van 8 miljoen euro nemen ze er wel bij?

Cordier: “Ja.”

Leterme: (belangstellend) “Zullen jullie het binnen de huidige constellatie blijven redden op die manier, Eddy? We speelden op RWDM: de Amerikaanse eigenaars betaalden er een nieuwe grasmat van liefst 1,2 miljoen euro!”

Cordier: “Het blijft inderdaad een moeilijke uitdaging waar we samen met de aandeelhouders willen voor gaan. Met ons vernieuwd stadion en oefencomplex hebben we alvast de nodige stappen gezet.”

In Kortrijk dromen ze al jàren van een nieuw stadion. En intussen ook van een fatsoenlijk trainingscomplex.

Leterme: “Wat het trainingscomplex betreft: we beginnen gauw aan de grondwerken, na de zomer van 2024 moet het er staan. En wat het stadion betreft, die procedures vragen enorm veel tijd.”

Maar jullie hebben nog geen investeerders? In elk geval Vincent Tan niet, die wil alleen participeren in een stadion met retail waar hij wat kan aan verdienen.

Leterme: “Vincent Tan heeft niet de intentie om te investeren, maar wij voelen genoeg interesse bij andere partijen. Het is nu wachten op een beslissing omtrent de locatie en dan kunnen we opnieuw verder.”

We gooien het nog maar eens op: waarom niet de krachten bundelen? Zou een fusie van twee degradatiekandidaten, op amper vijftien kilometer van elkaar, tot één grote club in Zuid-West-Vlaanderen iets oplossen?

Leterme: “Neen!”

Cordier: “Dat zal niet lukken. Het is niet zo dat we daarmee het budget zomaar zouden verdubbelen.”

Leterme: “Je haalt hooguit 5 miljoen euro meer budget. Dat zal het verschil niet maken. En je gaat ook niet plots 20.000 supporters hebben.”

Cordier: “10.000 misschien.”

Leterme: “Wij hebben met Moeskroen, Roeselare en Ieper een mooi hinterland, een agglomeratie van 250.000 inwoners. Jullie zitten wat genepen tussen Kortrijk en Gent, hé Eddy?”

De derby heeft nog folklore maar het topvoetbal is pure business geworden. De voorzitter van Anderlecht bijvoorbeeld verdient jaarlijks 500.000 euro.

Leterme: (grijnzend) “Je hoort me zeker niet klagen, maar ik kom toch in de verste verte niet in de buurt.”

Cordier: “Wouter Vandenhaute is uiteindelijk ook aandeelhouder. Er zijn spelers bij Anderlecht die 3 miljoen per jaar verdienen. Voetbal is altijd business geweest, dat was nooit anders.”

© Kris Van Exel

Is voetbal ook een bedrijfstak als een ander? Met dezelfde of nog meer malversaties? Ik denk aan Propere Handen.

Cordier: “Ik heb daarover nog gesproken met Lorin Parys (ceo Pro League, red.). Nergens sprake van matchfixing… En tegen dat er uitspraken kunnen komen over de andere zaken, is alles verjaard. Er volgen dan hooguit financiële sancties voor de betrokken clubs. Ik heb daar mijn bedenkingen bij. Maar ik kan alleen maar spreken over mijn club: bij ons gebeurt alles 100 procent correct.”

Leterme: “We hebben elke drie maanden wel een controle: van de RSZ, de belastingen… De Pro League legt zelf ook controles op met onder meer het Clearing House (controle op transacties, red.). Geen enkele bedrijfstak wordt meer gecontroleerd.”

Cordier: “Maar het klopt wel dat je altijd voorzichtig moet zijn. Ik heb in die negen jaren al meermaals ervaren dat een woord in het voetbal niet gehouden wordt. Of dat een handtekening bij sommige spelers soms geen waarde heeft.”

Hadden jullie niet beter een ander vak gekozen?

Letereme: “Je wordt in elk geval niet altijd gelukkig in het voetbal.”

Cordier: “Het is een hondenjob, volgens Louwagie (Michel, technisch directeur van AA Gent, red.).”

Hoe zitten jullie straks naast elkaar in de tribune?

Leterme: “Met evenveel stress als voor een andere match.”

Cordier: “En met de hoop dat we allebei in eerste klasse kunnen blijven.”

Leterme: “Absoluut!”