Ayase Ueda opnieuw bepalend voor Cercle Brugge

Trainer Miron Muslic was er bij zijn overname als hoofdtrainer samen met technisch directeur Carlos Avina reeds zeker van. “Ayase Ueda is een spits die graag diep gespeeld wordt en jaarlijks goed kan zijn voor ongeveer vijftien doelpunten.” Op een speeldag van het einde van de reguliere competitie halen beiden hun gelijk en zit de Japanner ondertussen reeds aan zeventien goals.

“Het zal moeilijk worden om Ayase hier volgend seizoen te houden, anderzijds is het zijn verdienste”, beseft zijn ploegmaat Olivier Deman. “Hij beschikt over goede looplijnen, laat zien dat hij de bal wenst. In het begin was het wat zoeken, omdat hij een ander soort type speler is dan Kévin Denkey. Maar we hebben ons goed aangepast. Nu zie je duidelijk de efficiëntie en de doelpunten die volgen.”

Avina was alvast tevreden met de inkomende transfers die hij vorige zomer kon realiseren. Toen de overgang van Ueda voor vier jaar rond was begonnen zijn Mexicaanse ogen zelfs nog meer te blinken. De centrale aanvaller maakte net voordat hij naar het WK trok in de heenronde de enige goal voor Cercle op Stayen, toen op knap aangeven van Denkey. Zaterdagavond thuis tegen STVV, dat overigens in handen is van Japanners, waren de rollen omgekeerd en zorgde Ayase voor een knap doorsteekpasje richting de Togolees die toen voor de beslissende 3-1 zorgde.

Hannes Van der Bruggen die omwille van een tactische beslissing als invaller begon en na de rust inviel om vooral in het middenveld de rust te bewaren heeft niets dan lof over de topschutter binnen zijn ploeg. “Vanaf dat Ayase voor de goal een bal kan controleren is het negen op de tien prijs. Hij is echt een killer. Als hij met zijn armen een vogelbeweging maakt mag je er vanuit gaan dat als hij dan een bal krijgt die erin gaat. En ook zijn penalty die ons op voorsprong bracht was bijzonder goed getrapt”, vindt Van der Bruggen na de gewonnen match tegen STVV.

Ueda werd gehaald voor ongeveer 1,3 miljoen euro. Zijn marktwaarde ligt nu op circa 3,5 miljoen euro. Na Charleroi en Seraing thuis was het de derde keer dit seizoen dat de Japanner twee keer in een match kon scoren. Hij staat hiermee aan zeventien eenheden en nu als derde in de doelschutterstand na Gianni Bruno van STVV (18) en Gentenaar Hugo Cuypers (19). “Het is mijn taak om Carlos Avina als technisch directeur, die instaat voor de transfers, gelukkig te maken. En ik vermoed dat hij dat nu wel is”, glimlacht Muslic. “Binnen de technische staf is het aan ons om jonge, talentvolle spelers te ontwikkelen en ze beter te maken. Ayase is daar een mooi voorbeeld van.”

Volgende zondag trekt Cercle naar de Gaverbeek, waar zowel de thuisploeg om het behoud te verzekeren als groen-zwart moeten winnen. “We doen nog steeds mee voor de top acht en dat is eigenlijk al zot. We hebben het niet in eigen handen, maar we gaan niet beginnen rekenen en er gewoon vol voor gaan tegen Zulte Waregem.” aldus Van Der Bruggen. “Het is nog niet voorbij”, vult coach Muslic aan. “We kijken echt uit naar die uiteindelijke finale van volgende week. Hier hebben we zo hard voor gewerkt. We willen de winst wat ons dan op vijftig punten brengt, wat wellicht voldoende kan zijn voor een plaats in de Europe Play-Offs.” (ACR)