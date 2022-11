Ayase Ueda met Japan geselecteerd voor WK : “Mijn ploegmaats zorgden mee voor de selectie”

Ayase Ueda, de aanvaller van Cercle Brugge, maakt deel uit van de definitieve Japanse selectie voor het WK voetbal in Qatar, van zondag 20 november tot en met zondag 18 december. “De voorbije vier maanden bij Cercle hebben mij zeker geholpen om mij in de kijker te spelen. Mijn ploegmaats hebben er mee voor gezorgd dat ik geselecteerd ben.”

Japan maakte als eerste land de definitieve selectie van 26 spelers bekend. Bondscoach Hajime Moriyasu rekent in Qatar in de aanval op de 24-jarige Ayase Ueda van Cercle Brugge. Het wordt zijn eerste WK. In totaal verzamelde hij wel al 10 caps voor de nationale ploeg. Ueda kwam begin juli over van Kashima Antlers waar hij goed was voor 10 doelpunten in 18 matchen en tekende bij groen-zwart een contract tot 2026. Ondertussen heeft hij zich ontpopt tot een vaste waarde, met ondertussen vijf goals. Voor The Blue Samurai kon hij nog niet scoren, misschien lukt hem dat wel in het Midden-Oosten.

Ueda is als aanvaller geselecteerd naast Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Junya Ito (ex-Genk, nu Stade de Reims) Daizan Maeda (Celtic FC) en Tukama Asano (Bochum). “De wereldbeker is voor een voetballer een heel belangrijk tornooi. Hieraan kunnen deelnemen en resultaten boeken blijft een voetballer zijn carrière lang achtervolgen”, vindt Ueda. Japan begint op 23 november aan het WK tegen Duitsland. Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Spanje en Costa Rica.

Doelman Radoslaw Majecki is een andere speler van Cercle die kans maakt op het WK. Hij zit in de voorselectie van bondscoach Czesław Michniewicz, zelf een keeper geweest. Zijn definitieve selectie wordt volgende week verwacht. Naast Majecki zitten ook Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomeij Dragowski (Spezia) en Kamil Grabara (FC Kopenhagen) als keepers in de voorselectie. Polen speelt in de groepsfase in Qatar tegen Mexico, Saoedi-Arabië en Argentinië. (ACR)