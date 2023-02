Assistent-trainer Jimmy De Wulf over zijn rol bij Cercle: “Ik wil altijd het besteuit iedere speler halen”

Thibo Somers (23) zag bij Cercle Brugge zijn contract verlengd worden. Hij is een van de jongeren uit de eigen jeugd die zich als een vaste basisspeler volledig weet te ontbolsteren. Assistent-trainer Jimmy De Wulf neemt zijn ontwikkeling en die van vier andere jeugdspelers onder de loep. “Het is aan ons om die jongens uit te dagen en klaar te maken voor het grote werk.”

Jimmy De Wulf is gegroeid binnen zijn rol als assistent-trainer. “Ook de nieuwe spelers beginnen me stilaan te kennen”, aldus Jimmy De Wulf. “Ik merk dat ik zelf al veel zaken heb opgepikt maar ik leer nog elke dag bij. Ik blijf mijn ogen openhouden. Hoe spelers al of niet op een bepaalde spelsituatie reageren bijvoorbeeld. Tot op heden weet ik mij daar perfect tussen te wurmen. Ik wil eigenlijk altijd het beste uit een speler halen. Soms gaat dat over motiveren, kalmeren, klappen opvangen, adviseren… Het zijn zoveel rollen. Ik vind dat wel boeiend om te doen.”

Progressie

“De jongeren die nu bij ons zijn, hebben allemaal op hun eigen manier al progressie gemaakt. Dat uit zich naar de buitenwereld toe met een nieuw contract voor Thibo Somers. We kunnen dit alleen maar toejuichen, dat iemand met een groen-zwart hart gewaardeerd en opgewaardeerd wordt als een volwaardige A-kernspeler, en niet louter als een jeugdspeler van Cercle. Zij hebben ondertussen bewezen dat ze meer dan ooit tot de groep behoren. Die jongens zouden ook niet misstaan in andere ploegen. Het is dan ook een meerwaarde dat zij een nieuw contract aangeboden krijgen.”

“Het mooie is ook dat we die gasten zien opstaan en doorgroeien. Dat doet deugd bij iedereen die er al energie heeft ingestoken. Het blijft ook nog steeds Cercle, we willen geen jongens overboord gooien. We willen er alles aan én voor doen. Vaak wordt al vrij vroeg beslist of een bepaalde speler het kan of niet. Bij ons is het vaak: ja, maar. Je ziet wat het doet als je die jongeren iets meer tijd geeft om zich te ontwikkelen.”

Werkpunten

“Naast Thibo mogen we ook de andere jongens zeker niet vergeten. Ik denk aan Robbe Decostere (24) die nu niet speelt. Ook hij heeft zeker en vast zijn waarde binnen ons team. Ook Robbe heeft al vooruitgang geboekt, vooral in bepaalde facetten van zijn werkpunten. Iedereen kent Robbe als een karakterspeler die defensief zijn mannetje kan staan. Zijn werkpunt was wat hoger in het veld voetballen wanneer we meer in balbezit waren. Hij is daarin al verbeterd. Ondanks de verandering van formatie achterin gaat hij er steeds voor. Hij stelt zich ten opzichte van de groep altijd positief op. En als hij op training aanvoelt dat het slabakt, is Robbe de eerste om daar iets aan te doen. Dat is knap van hem, zeker in de situatie waarin hij zich nu bevindt.”

Verder heb je ook nog Charles Vanhoutte (24). “Hij bloeit momenteel open op het veld. Hij krijgt speelminuten en heeft ook extra werk gemaakt van zijn punten waarin hij nog kon verbeteren. Het is een groot voordeel om met dit soort jongens te werken. We kennen elkaar al zo lang dat ze eigenlijk voor veel zaken openstaan, voor feedback en daarmee gaan ze ook aan de slag. Charles is op het middenveld een dragende figuur geworden. Die zijn functie als kapitein naar de spelers toe meer uitrolt. Hij weet wanneer we de bal veroveren, de tweede bal opvangen. Hoe hij positioneel moet staan. Ondertussen brengt hij voetballend vermogen en rust in de ploeg.”

Olivier Deman (22) bewijst op zijn wingbackpositie met data dat hij die positie zeker aankan. “De vooruitgang die hij moest maken, was om in beide boxen aanwezig te zijn. Verdedigend is hij gegroeid, aanvallend is hij er ook elke keer. Wat dan weer de kracht is in ons verhaal. Hij moet nu waakzaam blijven. Zijn werkpunten blijven stimuleren. Daarom zijn we er binnen de technische staf om die gasten te ondersteunen.”

Presteren

Jimmy De Wulf wist Cercle te overtuigen om Vanhoutte en Decostere na hun uitleenbeurt aan Tubize te houden. Met zijn gewezen ploeggenoot Sergiy Serebrennikov, nu spelersmakelaar van onder andere Christiaan Ravych (20), had hij gesprekken om de jonge verdediger van bij Club bij Cercle onder te brengen. “Het profiel van Christiaan sprak mij meteen aan. Als je ziet welke doorgroei hij de voorbije maanden heeft gemaakt… Hij kwam bij het warmere, rustige Cercle en zie. Ook hij bloeit helemaal open.”

“In het begin hadden we met Christiaan een open en eerlijke communicatie. Als een externe speler wist hij dat hij moest bewijzen dat hij beter was dan een speler die er al stond of die uit de eigen jeugd kwam. Soms ligt het in een klein hoekje. Door het uitvallen van Edgaras Utkus en David Sousa kreeg hij plots die kans en doet hij het heel goed. Maar ze mogen ook niet denken dat ze plots onmisbaar zijn. Als ze te zeker zijn van hun plaats loopt het fout. Dat werkt niet bij Cercle. Het is presteren of je gaat eruit.”

Ook bij Jong Cercle zijn er volgens De Wulf jongens die in de kijker lopen. “We houden ervan om op training die gasten te laten proeven van het grote werk. Dat is een eerste en mooie stap. Het is aan ons om die jongens uit te dagen, om dan te vertellen of ze al klaar zijn of niet.”

(Alain Creytens)