Assistent Markus Pflanz verlaat KV Oostende

De wegen van assistent Markus Pflanz en KV Oostende scheiden. Het aflopende contract van de 46-jarige Duitser krijgt geen verlengstuk. Toch heeft hij al een nieuwe uitdaging gevonden.

Pflanz streekt in de zomer van 2020 neer bij KV Oostende in het zog van toenmalig coach Alexander Blessin. Samen boekten ze een mooi sportief succes met een vijfde plaats in het seizoen 2020-2021. Vorig seizoen liep het wat moeizamer.

Even hoofdcoach

Na het vertrek van Blessin naar het Italiaanse Genoa, stond Markus Pflanz vijf wedstrijd als hoofdcoach langs de zijlijn. Onder zijn leiding won KVO één keer en speelde het ook twee keer gelijk. Met de komst van Yves Vanderhaeghe werd Pflanz wederom assistent.

Het contract van de Duitser liep nog tot eind deze maand, maar wordt dus niet verlengd. Hij gaat straks aan de slag bij Sint-Truiden, waar met trainer Bernd Hollerbach een landgenoot de lijnen uitzet. “De voorbije twee jaar gingen snel voorbij met ups & downs”, reageert Pflanz.

“Ik genoot van iedere seconde en ben daar onmetelijk dankbaar voor, zeker voor de vijf matchen als hoofdtrainer. KV Oostende en de fans hebben een speciaal plekje in m’n hart. Ik ben trots een klein stukje geschiedenis van deze club te mogen uitmaken.”

