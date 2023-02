Aske Sampers verlaat Cercle voor Lierse Kempenzonen

Aske Sampers is niet langer een speler van Cercle Brugge. De aanvaller trok tijdens de laatste uren van de laatste dag van de transferperiode definitief naar Lierse Kempenzonen, actief in de Challenger Pro League waar het vijfde staat.

Aske Sampers (21) had bij Cercle nog een contract tot eind dit seizoen, maar groen-zwart vond dus voor de centrumspits een oplossing. De West-Vlaming maakte in het begin van vorig seizoen zijn debuut bij groen-zwart, tegen OH Leuven. Ook nadien tegen Club en Anderlecht mocht hij invallen, maar verdween daarna uit de selectie en kwam nog hoofdzakelijk in actie bij de beloften. In totaal speelde Sampers 74 minuten in de Jupiler Pro League.

Dit seizoen behoorde hij vijf keer tot de selectie, maar kwam niet in actie. Hij mocht daarnaast drie keer voor enkele minuten invallen en speelde hoofdzakelijk met Jong Cercle in tweede nationale. Sampers genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Cercle. Hij trok zijn eerste voetbalschoenen aan bij het plaatselijke VVG Alveringem waar ook nog zijn vader en zijn broer Sibran Sampers hebben gevoetbald. Vanaf zijn zesde volgde voor zes seizoenen VV Coxyde. Marc Van Opstaele kwam hem daar voor Cercle scouten, zijn overgang geraakte rond en zo trok hij op zijn twaalfde naar de U13 van groen-zwart. Nu verlaat hij dus de Vereniging en gaat hij voor Lierse Kempenzonen voetballen. Hij tekende er een contract tot juni 2025.

Bij de fusieclub vindt Sampers onder andere Thibaut Van Acker, Sebastiaan Brebels en Guillaume De Schryver als gewezen spelers van Cercle terug. (ACR)