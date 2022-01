Arne Cassaert verlengt contract bij Cercle en trekt naar Knokke

Centrale verdediger Arne Cassaert kreeg bij Cercle Brugge een vernieuwd contract aangeboden tot juni 2023. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan R. Knokke FC uit eerste nationale.

Arne Cassaert (21), afkomstig uit Kortemark, ruilde als jonge voetballer de jeugdopleiding van KSV Roeselare voor de U12 van Cercle en stroomde ruim twee jaar terug, in november 2019, bij de ondertekening van zijn eerste verbintenis, rechtstreeks door vanuit de jeugdreeksen van groen-zwart naar de A-kern.

Debuut op Standard

Nog geen twee weken later maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal in de competitiewedstrijd op Standard.

Eind vorig seizoen verscheen Cassaert onder trainer Yves Vanderhaeghe op KV Oostende aan de aftrap nadat hij de week voordien kort mocht invallen tegen OH Leuven. Ook in de bekerwedstrijd in Leuven had hij een korte invalbeurt.

Bekerwedstrijden

Dit seizoen kwam hij nog niet in actie in de Jupiler Pro League, maar stond wel twee keer in een bekermatch op het veld, tegen Tienen en op KV Mechelen.

De West-Vlaming kreeg een verlenging van zijn contract bij Cercle en gaat nu voor meer speelminuten bij R. Knokke FC aan de slag waar hij in eerste nationale zal uitkomen met het rugnummer 32.

“Ik ben op een punt in mijn carrière dat het belangrijk is om mannenvoetbal te spelen, om zoveel mogelijk minuten te maken om zo sterker te kunnen terugkeren naar Cercle”, aldus Cassaert. (ACR)