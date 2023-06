Antwerpfans hangen spottend spandoek op in stadion Club Brugge: “Merci voor de titel!”

Fans van voetbalbalclub Antwerp hebben donderdag een spandoek opgehangen aan het Jan Breydelstadion in Brugge. Ze bedanken daarop Club Brugge voor de titel in eerste klasse. “BijClub Brugge kunnen we er wel de humor van inzien, zulke grapjes moeten kunnen”, klinkt het bij de voetbalploeg.

Mede dankzij de sensationele overwinning van Club Brugge op het veld van Union, ging rivaal Antwerp zondag met het kampioenschap in de hoogste voetbalklasse lopen. Daarom lieten de harde kern van de Antwerpsupporters, C86 een spandoek achter aan de Oosttribune van het Jan Breydelstadion, waar normaal de grote fans van Club Brugge zitten.

Behalve het spandoek lieten de fans ook een zak aardappelen achter om naar de supporters van Club Brugge – volgens de Antwerpenaren ‘boeren’ – te verwijzen.

Humor

“Bij Club Brugge kunnen we er wel de humor van in zien. Zulke leuk ‘banter’ moet kunnen. We hebben liever dit dan dat er dingen zouden beschadigd worden”, zegt Kirsten Willems, woordvoerder van Club Brugge.

Het spandoek werd ondertussen al weggehaald en verbrand. De Club Brugge supporters reageerden al op Twitter met de boodschap “But Bruges rules the country, like they’ve always done before.” Of beter gezegd “Brugge regeert over het land, zoals het altijd al geweest is”.

