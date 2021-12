Antwerp wil competitieduel tegen Kortrijk uitstellen na reeks coronabesmettingen

Eersteklasser Antwerp is na een reeks coronabesmettingen met de kalendermanager van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in gesprek om de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij KV Kortrijk, op de 21e en tevens laatste speeldag van dit jaar in de Jupiler Pro League, uit te stellen, zo melden verschillende Belgische media vrijdag.

Het is niet geweten om welke spelers het gaat. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou het om een zevental besmettingen gaan, onder wie enkele basisspelers.