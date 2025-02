Antwerp smeert inefficiënt Club Brugge eerste competitienederlaag in vier maanden aan

Antwerp heeft zondagmiddag op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League Club Brugge zijn eerste nederlaag op meer dan vier maanden tijd aangesmeerd. Club leek op de Bosuil lange tijd op weg naar de zege, maar slikte nog twee doelpunten in de slotminuten: 2-1.

Voor Club was het de eerste competitienederlaag sinds 22 september, toen de landskampioen op eigen veld met 2-4 verloor van AA Gent. De Bruggelingen zien daardoor leider Racing Genk in de stand zes punten uitlopen en verdedigen woensdag in de Cegeka Arena een krappe 2-1-bonus in de halve finales van de Croky Cup. Antwerp komt door de zege voorlopig naast Union terecht op de derde plaats en moet donderdag in de beker een 1-0-achterstand tegen Anderlecht zien op te halen.

Club bleek nochtans de meest dominante ploeg op de Bosuil, maar was niet efficiënt genoeg om Antwerp al voor rust definitief uit te tellen. Tzolis kreeg op zijn linkerflank de 17-jarige Semm Renders voor zich en zette zijn rechtstreekse tegenstander meermaals onder druk. De Griekse aanvaller kreeg al na vijf minuten een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar Lammens bracht knap redding met een beenveeg.

De Antwerp-keeper hield daarna Talbi nog van de Brugse openingsgoal, maar was kansloos bij de 0-1 van Vanaken (22.). De Club-kapitein kreeg de bal perfect voor de voeten na een afgeweken voorzet van Talbi en klopte Lammens met een baltoets in de linkerhoek. Antwerp stelde op zijn beurt aanvallend bitter weinig voor, meer dan een slappe poging van Janssen en een afzwaaier van Kerk kwam er niet langs de kant van de Great Old.

Morsen met kansen

Club begon ook sterk aan de tweede periode met een schot van Tzolis en pogingen van Jutgla, waarvan eentje op de paal uiteen spatte. De landskampioen bleef met de kansen morsen en kreeg vijf minuten voor tijd het deksel op de neus. Doumbia kapte zich goed vrij op het middenveld, legde vanop dertig meter aan en zag zijn afstandsschot in de rechterwinkelhaak verdwijnen.

De vlam zat opnieuw in de pan op de Bosuil en in de negentigste minuut ging de thuisploeg nog over de Brugse bezoekers. Kerk dropte de bal prachtig over de Club-defensie tot bij Chery, die na één controle de bal door de benen van Mignolet legde, 2-1.