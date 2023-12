Antwerp klopt Cercle Brugge en wipt naar de derde plaats

Landskampioen Antwerp heeft zaterdag Cercle Brugge met 1-3 verslagen op de 17e speeldag in de Jupiler Pro League. Jurgen Ekkelenkamp (20.), Chidera Ejuke (57.) en George Ilenikhena (90.+7) scoorden voor de bezoekers in het Jan Breydelstadion. Kévin Denkey (70.) trof raak voor Cercle.

The Great Old domineerde in de eerste helft. De Laet zette Warleson aan het werk met een afstandsschot. Even later bediende Balikwisha de centraal oprukkende Ekkelenkamp. De Nederlander knalde onhoudbaar binnen: 0-1. Na een knappe aanval van Antwerp nam Ejuke het leer op de wreef, maar Warleson duwde de bal in hoekschop.

Iets voor het uur verdubbelde Antwerp zijn voorsprong. Ejuke duwde een voorzet van Ekkelenkamp binnen. Cercle Brugge reageerde meteen, Denkey tikte de bal tegen de lat. Even later draaide de Togolees knap weg en verschalkte hij Butez met een gekruist schot, goed voor zijn 12e competitiedoelpunt van het seizoen.

De Vereniging voerde de druk op. Maar Antwerp verzilverde ei zo na een counter. De vrijstaande Ilenikhena botste op Warleson, Balikwisha kon in de herneming niet besluiten in het lege doel. De driepunter liet het team van Mark Van Bommel zich evenwel niet meer ontglippen, de 17-jarige Ilenikhena deed er zelfs nog een goal bij na een aflegger van Yusuf. Een opsteker voor Antwerp met het oog op de Champions League-wedstrijd van woensdag, op de Bosuil tegen FC Barcelona.

Met 30 punten springt Antwerp voorlopig over AA Gent (29 ptn) naar de derde plaats, achter Anderlecht (34 ptn) en leider Union (38 ptn). Cercle Brugge blijft zesde met 25 punten.