Antwerp is niet langer de enige uitdager van Club Brugge

Club-Antwerp, dat was voor de start van het seizoen toch de clash tussen dé twee titelkandidaten? En Antwerp-voorzitter én West-Vlaming Paul Gheysens wil toch per se Club van zijn troon stoten? Maar kijk naar het klassement: na 16 speeldagen sloeg Racing Genk al een kloof van 9 punten met Antwerp en van 11 punten met Club. Drié titelkandidaten dus. Club-icoon Lorenzo Staelens weegt het duel tussen de achtervolgers van Genk sportief, sporteconoom Wim Lagae ziet in de Limburgers een even grote uitdager van het ‘Belgische’ Bayern als de Great Old.

Zondag mogen de twee clubs het alvast op het veld uitvechten. Sportief belooft het een interessant duel te worden, want hoewel ze voorlopig allebei hun meerdere moeten herkennen in Racing Genk, zou deze prestigeoverwinning voor allebei een fikse opsteker zijn. Zeker met de WK-break in het achterhoofd. Antwerp staat er na zestien speeldagen nét iets beter voor: vooral dankzij een wervelende start waarin het 27 op 27 pakte, telt Antwerp vandaag twee punten meer dan Club Brugge. “Ze zijn heel goed gestart”, zag ook ex-Rode Duivel Lorenzo Staelens die met blauw-zwart vier keer landskampioen werd. “Alleen is het de laatste weken nogal steil bergaf gegaan. Het zit net iets minder mee en ook het vertrouwen kreeg een knauw in vergelijking met het begin van het seizoen.”

Frappant

Volgens Staelens kan hetzelfde gezegd worden van Club Brugge. “Daar draait het ook niet super. Het valt op hoe ze na elke Europese match van hun pluimen laten in de competitie. Enerzijds te begrijpen, want na zo’n duel in de Champions League is het moeilijker om je op te laden voor de competitie. Anderzijds was het wel frappant hoe zwak Club in Gent voor de dag kwam. Dat is toch zorgwekkend.”

De landskampioen heeft volgens hem dan ook iets recht te zetten. Ook omdat de wedstrijd op een belangrijk moment komt, zo net voor de WK-break. “Voor het gevoel in die pauze is een overwinning zondag heel belangrijk. De competitie ligt meer dan een maand stil: dat is véél tijd om na te denken. Ik verwacht dan ook een wedstrijd op het scherpst van de snee, met veel duels, middenveldspel en strijd. Beide ploegen hebben gelijkaardige gebreken: ze pakken allebei soms te gemakkelijk tegengoals en komen de laatste weken moeilijker tot kansen. Degene die eerst scoort, zal het laken naar zich toe trekken.”

Slapende reus

Meer dan om de drie punten en het goede gevoel tijdens de WK-break, draait deze wedstrijd echter vooral om prestige. De heersende macht Club Brugge tegen de uitdager Antwerp. Gheysens droomt ervan om met Antwerp de top te bestormen en Club Brugge van de troon te stoten, maar evident wordt dat niet. “Op korte termijn zal Antwerp die grote kloof op Club Brugge niet kunnen dichtfietsen”, zegt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven. En dat ondanks de ettelijke miljoenen – eind juli stond de teller op net geen 80 miljoen euro sinds 2017 die Gheyssens al in The Great Old pompte.

En daar ziet Lagae één grote reden voor: de vetpotten van de Champions League. “Die hebben ervoor gezorgd dat Club een enorme financieel-economische voorsprong heeft kunnen nemen op de concurrentie”, legt Lagae uit. “De afgelopen zeven jaar kwalificeerde Club Brugge zich zes keer voor het kampioenenbal. Telkens goed voor een bedrag van 30 à 35 miljoen euro. Dit seizoen komt zelfs de 50 miljoen euro in de buurt. The winner takes it all. Die bedragen zorgen echter wel voor een verstoring in de markt. Het zorgt voor een enorme kloof tussen teams die wél en niet deelnemen aan de Champions League. Naast die zuiver financiële winst, zorgen zo’n campagnes ook voor een veel sterkere positie op de transfermarkt. Je kan spelers met veel meerwaarde verkopen, terwijl je ook meer palmares en uitstraling opbouwt om talentvolle spelers te halen.”

Potentieel

“Naast die vetpotten is het ook zo dat het huidige succes van Club een proces van jaren is geweest, waarin er slim werd geïnvesteerd in infrastructuur, denk maar aan het Belfius Basecamp in Westkapelle en The Nest in Roeselare én in structuur”, aldus Lagae. “Daar kan Club op terugvallen, ook als de sportieve resultaten eens minder zijn. Antwerp zit nog niet in die fase, ook al is er wel al het nagenoeg vernieuwde Bosuilstadion. Het Antwerpverhaal is pas een drietal jaar geleden op kruissnelheid gekomen. Daarvoor was Antwerp een slapende reus, een probleemkind dat in tweede klasse bij momenten op de rand van de financiële afgrond stond. Tot de familie Gheysens redding bracht. Alleen is het zo dat Club Brugge op dat moment al een stabiele Belgische topclub was, waar al een structuur neergepoot was. Antwerp heeft wel degelijk een grote sprong voorwaarts gemaakt, maar het is vooralsnog niet vergelijkbaar met het verhaal dat Club Brugge aan het schrijven is.”

En hoewel Lagae Antwerp een groot potentieel toedicht, gelooft hij ook niet dat Antwerp de troon van Club Brugge binnen enkele jaren zal kunnen bestijgen. “Het potentieel in Antwerpen is enorm, maar zolang Club Brugge geregeld Champions League blijft spelen, wordt het heel moeilijk om de waardeverhouding te veranderen. Ook omdat Club Brugge op een berg aan financiële reserves zit. Ter illustratie: Paul Gheysens pompte sinds 2017 80 miljoen euro in Antwerp, maar dat geld diende vooral om de verliezen op te vangen en de club te wapenen voor de transferperiodes. Club Brugge daarentegen sluit het boekjaar de laatste jaren telkens af met donkergroene cijfers.” “Maar”, zegt Lagae wel, “het blijft natuurlijk voetbal en voetbal is onvoorspelbaar. Net dat maakt het zo interessant. Een jaartje zonder Champions League kan op zich geen kwaad, maar meerdere jaren naast de vetpotten grijpen, kan wel snel problematisch worden. Kijk maar naar de huidige situatie bij Anderlecht.”

Geen provincieclubje

Lagae ziet Antwerp overigens niet als enige uitdager van Club Brugge. “Je mag zeker Racing Genk niet vergeten.” De Limburgers swingen dit seizoen onder Wouter Vrancken en zijn de fiere leiders in de Jupiler Pro League, maar ook naast het veld doet de club het voortreffelijk. “In Genk kunnen ze jaar na jaar heel goede cijfers voorleggen. Die club wordt echt wel onderschat. Ook daar zit de structuur op het vlak van scouting, performantie op de transfermarkt en de jeugdopleiding zeer goed. Net als Club Brugge zijn ze ook al jaren een voorloper op vlak van sportmarketing en media. Veel mensen denken bij Racing Genk aan een Limburgs provincieclubje, maar ze zijn echt wel meer dan dat. Zij staan heel ver.”

Ook met AA Gent houdt Lagae trouwens rekening. “Zij zullen Club ook blijven kietelen. De omzetcijfers liggen dan wel een pak lager, toch mag je ze ook niet weggommen. De Ghelamco Arena heeft dat verhaal echt wel een boost gegeven waarvan ze nog steeds profiteren.”

Voor Standard en Anderlecht ziet Lagae het dan weer heel wat somberder in. “De Luikenaars staan er financieel-economisch heel slecht voor. En Anderlecht is op dit moment te diep gevallen om nog van een uitdager van Club Brugge te spreken.”