Antwerp heeft weinig overschot tegen Kortrijk, maar wint wel

Antwerp heeft zich zaterdagavond op de 26e speeldag in de hoogste voetbalklasse niet laten verrassen door staartploeg KV Kortrijk. De Great Old haalde het in eigen huis zuinig met 2-1 en springt (voorlopig) over Anderlecht naar de vierde plaats. Kortrijk blijft onderin hangen.

Antwerp leek tegen de Kerels een droomstart beet te hebben na een vroege goal van Kerk. Het doelpunt werd na een VAR-tussenkomst evenwel afgekeurd door ref Van Driessche wegens voorafgaand hands door Benitez. Tien minuten later mocht de thuisaanhang evenwel opnieuw juichen. Na een ingestudeerd nummertje trapte Vincent Janssen zijn team op voorsprong. Voor de kersverse vader zijn negende competitiegoal van het seizoen.

Kortrijk moest even bekomen, maar knokte terug en kreeg voor de pauze een handvol mogelijkheden op de gelijkmaker. De efficiëntie ontbrak evenwel bij Dermane, Kadri en Mampassi. En wie zijn kansen niet afmaakt, krijgt vaak het deksel op de neus. Net voor de koffie verdubbelde Chery na een collectieve aanval de voorsprong van rood-wit.

Ondanks de dubbele achterstand toonde Veekaa in de tweede helft veerkracht en ging het meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Met een knappe krul in de 52e minuut kwam die er ook via Kadri, een goal die weer spanning in de match bracht. Antwerp had het moeilijk, wat voor coach De Roeck het sein was om ervaren krachten Odoi en Praet in de strijd te gooien. Een andere routinier, kapitein Toby Alderweireld, zorgde even later bijna voor de 3-1 maar zijn kopbal na een hoekschop belandde op de paal. Zo bleef het nagelbijten tot het slot, maar het stamnummer 1 trok de zege toch over de streep.

Antwerp wipt in het klassement met 43 punten over Anderlecht (42 punten), dat zondagavond aantreedt in Charleroi. Kortrijk blijft met 19 punten als vijftiende in de kelder van de rangschikking kamperen.