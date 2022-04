Antwerp-fans misdragen zich na laatste fluitsignaal in Brugge

Antwerp-fans hebben zich zondagnamiddag misdragen na het laatste fluitsignaal van het competitieduel op bezoek bij landskampioen Club Brugge (1-0), op de openingsspeeldag van de Champions’ play-off.

© BELGA

De aanhangers van The Great Old probeerden vanuit het bezoekersvak een tribune met daarin Club Brugge-supporters te bestormen, zo blijkt uit beelden op sociale media. Daarbij werd een poort in het Brugse stadion opengebroken. Spelers van beide teams kwamen vervolgens uit de kleedkamers in een poging de gemoederen te bedaren.