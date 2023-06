Antwerp dankt de titel aan Toby en aan Club, maar óók aan deze vier West-Vlamingen

De ontknoping van de Jupiler Pro League was met voorsprong de spectaculairste ooit. In de slotfase waanden drie ploegen zich even kampioen maar het was uiteindelijk Toby Alderweireld die Antwerp in blessuretijd naar een eerste landstitel in 66 jaar schoot. Een einde aan de Brugse hegemonie na drie opeenvolgende titels, al kleurt de nieuwe landskampioen ook een tikkeltje West-Vlaams. Een overzicht.

Voorzitter: Paul Gheysens

De belangrijkste man in de terugkeer van The Great Old op het grote toneel is de voorzitter. Opgegroeid in Ieper en met zijn bouwfirma Ghelamco uitgegroeid tot de zesde rijkste West-Vlaming is hij de man die de centen in de voetbalclub pompt. Toptransfers zoals Alderweireld, Janssen of Balikwhisha waren enkel mogelijk dankzij de vele miljoenen die hij investeerde. Tot nu toe zorgde Gheysens al voor een injectie van 114,6 miljoen euro maar in februari kondigde hij nog een extra kapitaalsverhoging aan van 47,5 miljoen euro.

Algemeen directeur: Sven Jaecques

General manager Sven Jaecques feliciteert Toby Alderweireld. © BELGA

Tot 2015 was hij technisch directeur bij Cercle Brugge. Geboren en getogen Bruggeling Sven Jaecques belandde in 2016 op Antwerp als sportief adviseur. Hij groeide echter door in zijn rol en is er ondertussen al algemeen directeur. Jaecques maakte destijds deel uit van de jeugdrangen van Club Brugge en speelde vervolgens tot bij de beloften bij Cercle Brugge. Samen met Marc Overmars is Sven Jaecques de man die achter de schermen de lijnen uitzet.

Hoofd scouting: Joachim Vercaigne

Hoofdscout Joachim Vercaigne. © GF

Ook hoofdscout Joachim Vercaigne heeft een blauw-zwart verleden. Zeven jaar lang werkte hij op het scoutingdepartement van Club Brugge. Ondertussen is hij bezig aan zijn tweede seizoen bij het stamnummer 1. Vercaigne volgde na zijn studies LO sportmanagement in Amsterdam aan het Johan Cruyff Instituut en vervolgens ging de bal aan het rollen. Eerst bij KVK Kortrijk, vervolgens klom hij op bij Club Brugge en ondertussen beslist hij mee bij Antwerp of ze de vele miljoenen voor een speler zullen neertellen. Onder zijn bewind haalden ze de Ecuadoriaan Pacho voor een kleine drie miljoen euro, Frankfurt telde inmiddels 16 miljoen neer voor de verdediger.

De speler: Jelle Bataille

Jelle Bataille viert de titel. © BELGA

Niet enkel in de bestuurskringen zitten veel West-Vlamingen, er stond er ook eentje op het veld tijdens de titelwedstrijd. Zijn rol was zeker niet gering, Jelle Bataille had twee keer een voet in de Antwerpse treffers. Zeker zijn slimme aflegger op de winnende knal van Alderweireld was erg gewiekst. Bataille brak door bij de jeugd van KV Oostende en na een korte tussenpauze bij Club Brugge belandde hij in het eerste elftal van de Kustboys. Na vier seizoenen werd hij er weggeplukt door Antwerp en dit seizoen pakte hij er de dubbel.