Antwerp al na één helft klaar met KV Oostende

Nog voor de match goed en wel op gang kwam, lag KV Oostende tegen Antwerp al tegen het canvas. KVO moet enkel naar zichzelf kijken, zowel een dot van een kans als penalty gingen de mist in. Zaterdag is het op leven en dood tegen Cercle.

KV Oostende pakte 0 op 12 en kreeg nu titelpretendent Antwerp op bezoek. Thierry Ambrose (spierblessure) en Brecht Capon (papa geworden) ontbraken. Gewezen Antwerp-talent Pierre Dwomoh startte in de basis, net als Andy Musayev. Nieuwe spits Ivan Durdov zat meteen op de bank. Bij The Great Old begon ex-KVO’er Jelle Bataille als bankzitter.

De wedstrijd begon evenwichtig, evenwel zonder grote kansen. Aan Oostendse zijde zag Rocha een schot uit de tweede lijn ruim over vliegen. Antwerp zocht het gevaar via de flanken en dat loonde: Balikwisha kon oprukken en de compleet vrijstaande Muja bediende, Phillips gepakt in z’n verste hoek. Net wanneer KVO die tik te boven leek te komen met lichte druk, prikte Antwerp al een tweede goal in doel. Stengs dolde met de Oostendse defensie en zijn teruglegger werd in doel gekruld door Janssen. De match leek al halfweg de eerste helft gespeeld. De veer leek al gebroken bij de thuisploeg. Simpele passes lukten niet en Antwerp leek er een doorgedreven training van te maken met enkele simpele driehoekjes.

Tussendoor kreeg Musayev oog in oog met Butez op voorzet van Ndicka dé kans op de aansluitingstreffer, maar de doelman pakte. En Sakamoto verdient een aparte vermelding voor z’n nooit aflatende inzet. Het siert Oostende dat ze bleven wroeten op zoek naar een goal.

Antwerp kreeg meteen na de pauze de mogelijkheid om de score verder uit te diepen. Tanghe ging riant onder de bal door, maar Muja noch Janssen konden besluiten. Even later liet het duo weer van zich horen: Janssen stuurde Muja in het straatje, maar Phillips stond pal. Op het uur speelde Oostende nog eens een mooie kans samen, Ndicka was echter te verrast om af te werken. Antwerp leunde achterover en loerde op de counter – Ekkelenkamp kopte op de lat, Janssen testte de vuisten van Phillips –, terwijl KVO er ondanks alle malaise toch nog iets van wou maken.

Butez besloot plots KVO te helpen door domweg Ndicka in de zestien aan te tikken. Maar Bätzner trapte de penalty op de paal en in de rebound naast. Wat een domper. Bij ingang van de slotfase ramde de ingevallen Durdov het leer tegen de lat. Aan de overkant werkte Nsimba – nota bene op voorzet van Bataille – de derde goal van de bezoekers binnen.

Pech in de afwerking en zwak verdedigen: dit KVO heeft zowat alles tegen. Zaterdag wacht een nieuwe kans tegen de buren van Cercle Brugge. Als KVO dán verliest, ziet het er wel heel benard uit. (TVA)