Annus horribilis zet zich verder voor Zulte Waregem na nieuwe nederlaag

Rechtstreekse concurrenten Beerschot, Seraing, Oostende en Eupen verloren afgelopen weekend. De weg lag open voor Zulte Waregem om een uitstekende zaak te doen onderin het klassement. Niets was minder waar. Rood-groen ging met 2-0 de boot in na een vrij matige partij. De goede start van Simons lijkt helemaal vergeten. Zijn team won nog geen enkele match in het nieuwe jaar.

Na een lange studieronde met veel slordigheden aan beide kanten sloop er geleidelijk aan tempo in de wedstrijd. Gouden Schoen Paul Onuachu liet de thuisaanhang een eerste keer juichen. Op een hoge bal kopte de boomlange spits het leer binnen, maar ref Vergoote keurde het doelpunt af. De Nigeriaan gaf volgens de scheids een lichte duw aan Seck, een discutabele beslissing. Essevee ontsnapte een eerste maal.

Verloren zoon Govea

De afgekeurde goal bracht eindelijk wat schwung in de match. Govea, die terugkeerde in de basis sinds begin augustus, kreeg een uitstekende mogelijkheid om de score te openen, maar hij kon niet scoren. Zijn poging strandde op een bos van blauwwitte spelers. Essevee leek even mee te doen, maar dat was schijn.

Twee minuten na de poging van Zulte Waregem nam Genk de touwtjes opnieuw in handen. Op hoekschop van Oyen kopte een aanwezige Onuachu op de paal en kort erna zag hij een tweede poging voorlangs gaan. Zulte Waregem beefde, trilde en begaf uiteindelijk. Oyen gaf de bal vanop links laag voor. Govea wou die onderscheppen, maar hij werkte het leer ongelukkig in eigen doel. Pech, want de Mexicaan was bijlange niet de minste man op het veld. De middenvelder werd vaak aangespeeld alvorens hij gewisseld werd. Leidt hij Zulte Waregem dit seizoen nog uit de huidige degradatiezorgen?

Meteen boeken toe

Een studieronde had de tweede helft niet nodig. De koffie was nog niet volledig op en we zagen de dubbele cijfers al op het scorebord hangen. Een afstandsschot van Thorstvedt verdween in het doel van Bossut, die geen verhaal had op de bal van de Noor. Een efficiënt Genk stond verdiend op voorsprong, maar het kende geen echte tegenstand van Zulte Waregem.

Creatieve spelers als Kutesa en Dompé kwamen te weinig aan de bal om gevaarlijk te zijn. Als het niet van hen komt, sprokkelt Zulte Waregem geen kansen bij elkaar. In een paar minuten tijd bracht een ingevallen De Neve meer gevaar dan de twee eerder genoemde spelers. Het jeugdproduct solliciteert duidelijk naar een basisplaats, maar wanneer gunt Simons die?

De wissels zorgden voor een kleine kentering in de match. Essevee eiste de bal meer op, kreeg enkele kansen, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Genk speelde de match uit op ervaring en doet een prima zaak in de strijd om een plekje bij de eerste acht. Zulte Waregem heeft daarentegen nieuwe kopzorgen. Het mist Hubert in de levensbelangrijke midweekspeeldag tegen Oostende. Het team van Simons blijft kamperen op een plekje net boven de gevarenzone.

(Elian Coussement)