Andreas Skov Olsen (Club Brugge) gaat met Denemarken naar WK

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand heeft maandag al 21 namen van zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor het komende WK voetbal. Club Brugge-winger Andreas Skov Olsen reist al zeker mee af naar Qatar.

In de selectie zitten verder gevestigde namen als Christian Eriksen, Simon Kjaer en Kasper Schmeichel. Ook Joakim Maehle (ex-Genk) is van de partij. Oliver Christensen, Rasmus Kristensen en Jesper Lindstrom zijn de enige spelers in de selectie die er nog niet bij waren op de eindronde van een groot toernooi. Casper Nielsen, ploegmaat van Skov Olsen bij Club Brugge, moet hopen dat Hjulmand hem later deze week alsnog selecteert. Op het WK opent Denemarken in groep D op 22 november tegen Tunesië. Daarna volgen nog poulematchen tegen Frankrijk (26/11) en Australië (30/11).

Voorlopige selectie

Keepers: Kasper Schmeichel (Nice/Fra), Oliver Chistensen (Hertha Berlijn/Dui).

Verdedigers: Simon Kjaer (AC Milan/Ita), Joakim Maehle (Atalanta/Ita), Victor Nelsson (Galatasaray/Tur), Andreas Christensen (Barcelona/Spa), Daniel Wass (Brondby), Joachim Andersen (Crystal Palace/Eng), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/Tur), Rasmus Kristensen (Leeds/Eng).

Middenvelders: Thomas Delaney (Sevilla/Spa), Christian Eriksen (Manchester United/Eng), Mathias Jensen (Brentford/Eng), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/Eng).

Aanvallers: Andreas Skov Olsen (Club Brugge/Bel), Mikkel Damsgaard (Brentford/Eng), Kasper Dolberg (Sevilla/Spa), Martin Braithwaite (Espanyol/Spa), Andreas Cornelius (Kopenhagen), Jesper Lindstrom (Frankfurt/Dui), Jonas Wind (Wolfsburg/Dui).