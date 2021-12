Anderlecht rekent voor rust reeds af met Kortrijk en mag naar halve finales

RSC Anderlecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. In de derde kwartfinale haalde de Belgische recordkampioen het vlot van het bezoekende KV Kortrijk: 3-0.

Paars-wit rekende voor rust reeds af met KVK. Fiorentina-huurling Christian Kouamé opende na 35 minuten de score, acht minuten later verdubbelde Sergio Gomez de voorsprong en was de wedstrijd gespeeld. Heel wat Anderlecht-fans hadden beide doelpunten gemist. Talloze supporters waren vanwege file op de Brusselse ring te laat aangekomen, wat voor chaos zorgde aan de toegangspoorten van het stadion. De harde kern had er dan weer voor gekozen pas bij het begin van de tweede helft de tribunes te betreden, als protest tegen het vroege aanvangsuur. Zij zagen Kouamé er een kwartier voor affluiten met zijn tweede van de avond 3-0 van maken, meteen ook de eindstand in het Astridpark.

Anderlecht is nu reeds acht wedstrijden op rij ongeslagen, in alle competities samen. De laatste nederlaag dateert intussen van 7 november, op bezoek bij Antwerp. In de stand van de Jupiler Pro League zijn ze dan ook opgeklommen naar de vierde plaats. Maandag sluiten ze 2021 af met een verplaatsing naar rode lantaarn Beerschot.

Woensdag plaatsten AA Gent en Eupen zich reeds voor de halve finales. In de laatste kwartfinale staan landskampioen Club Brugge en Oud-Heverlee Leuven donderdagavond nog tegen elkaar. Meteen na die wedstrijd wordt er geloot voor de halve finales, die met een heen- en terugwedstrijd gespeeld worden op 1-3 februari en 1-3 maart.