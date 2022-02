Anderlecht bibbert en beeft, maar wint alsnog bij Zulte-Waregem

Een walk in the park voor Anderlecht. Het kwam, zag en overwon in Waregem, al was hun tweede helft niet al te best. Het komt gelijk met Club Brugge, terwijl Zulte Waregem volgende week met een 3 op 18 in de benen naar rivaal Kortrijk trekt. Simons en De fauw wonnen nog geen enkele partij in 2022.

De paars-witte intenties waren al snel duidelijk: zo vroeg mogelijk scoren. Clubtopschutter Zirkzee combineerde met Verschaeren, die zijn 100ste match speelde, en die legde de bal breed voor Kouamé. De Ivoriaan werkte te nonchalant af en liet een vroege voorsprong liggen. Essevee was gewaarschuwd, maar bleef ondergaan. Murillo, Zirkzee en Verschaeren zetten Bossut enkele malen aan het werk. Een voorbode dat de Waregemse goalie een moeilijke wedstrijd tegemoet ging.

Anderlecht draaide als een geoliede machine, Zulte Waregem stond erbij en keek ernaar. Bovendien verviel het weer in zijn oude rol. Duur balverlies op het middenveld door Doumbia werd net niet afgestraft door Zirkzee. De Nederlander ging met de bal aan de haal, maar Humphreys voorkwam een achterstand. Normaal een koud kunstje voor de Bayern-huurling. De laatste waarschuwing voor Zulte Waregem zo bleek, want nog geen minuut later ging de 0-1 wel tegen de touwen. Bossut miskeek zich ferm op een hoge hoekschop van Refaelov. Het leer kwam in de voeten van Kouamé terecht en die lobde de bal op zijn beurt over alles en iedereen heen. De VAR zorgde even voor wat oponthoud, maar de 0-1 bleef op het scorebord staan.

© (Foto BELGA)

De Brusselaars bleven drukken en duwden door. Het dwong Essevee tot balverlies op hun eigen helft. Ashimeru snoepte de bal af van Govea en zette Refaelov aan het werk. De ex- Gouden Schoen liet Derijck verstomt achter en werkte beheerst af, 0-2. De thuisaanhang morde, want hun team sleepte nog maar drie keer een overwinning over de meet in eigen huis. Geen aangename tijden om supporter te zijn aan de Gaverbeek.

De wedstrijd leek af te stevenen op een gemakkelijke zege voor Anderlecht, maar Simons stuurde bij de start van de tweede helft Dompé het veld op. De dribbelvaardige Fransman zorgde voor wat schwung in het spel van Zulte Waregem.

Dompé lag aan de basis van de aansluitingstreffer. Hij zette een actie op zijn gekende linkerflank en zijn voorzet vond het hoofd van de boomlange Gano. De spits kopte zijn dertiende van het seizoen binnen. De supporters geloofden er weer in en dit weerspiegelde zich op het veld. De spelers leken gretiger te voetballen, maar Anderlecht speelde de wedstrijd uit op maturiteit. Volgende week wacht de ‘Vlasico’ tegen Kortrijk. (Elian Coussement)