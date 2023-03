ANALYSE Meer focus kon wonderen doen: KV Oostende had op dit moment altijd minstens tien punten extra moeten hebben

Nee, ’t is niet vanavond tegen Club Brugge dat KV Oostende de kansen op het behoud moet veiligstellen. Al een heel seizoen is het niet scherp genoeg aan beide kanten van het speelveld. Eigenlijk is het onvoorstelbaar hoe vaak KVO minstens een punt liet schieten.

20 augustus: KV Oostende – Sint-Truiden (0-1)

KVO had de openingsspeeldagen tegen Anderlecht, Mechelen, Charleroi en Gent goed verteerd met een 6 op 12 en stond op een tiende plek. De komst van STVV moest de positieve lijn doortrekken. Draaide dat even anders uit. Ondanks een goeie start van de thuisploeg tikte Leistner met meer geluk dan kunde tegen de bal. Tanghe en Hubert waren verrast en vervolgens geklopt. In een verder makke en inspiratieloze partij – toenmalig trainer Yves Vanderhaeghe wond zich er nadien serieus over op – werden geen kansen gecreëerd. Hier had minstens een gelijkspel gemoeten.

27 augustus: OH Leuven – KV Oostende (2-1)

KVO begon sterk op het veld van OHL en kwam na amper 5 minuten op voorsprong via Hornby, die z’n basisdebuut vierde. Al vroeg in de tweede helft maakte Leuven gelijk, maar weer speelde KVO de beste kansen bij elkaar, onder andere via Atanga en Ambrose. Op een zeldzame tegenprik in de laatste minuut hield Maertens de punten echter Aan den Dreef. Weg potentiële zege en al helemaal een zeker punt. Nog een week later, tegen Standard, ging KVO opnieuw met het kleinste verschil de boot in (1-0) tegen een zoekende thuisploeg. Memorabel is de misser van Ambrose, oog in oog met doelman Bodart. Ook hier ging een verdiend punt de mist in.

1 oktober: KV Oostende – Racing Genk (1-2)

Oostende gleed af naar een dertiende plaats in het klassement, maar kwam sterk terug tegen Cercle Brugge van een 2-0-achterstand. Thuis tegen Genk roken de Kustboys hun kans. Hornby scoorde al na drie minuten, de onvermijdelijke Onuachu maakte halverwege de tweede helft gelijk. Genk, toen op een tweede plaats, speelde niet het allersterkste voetbal, maar beschikte wel over de kwaliteit om in het slot een match dood te doen. Matig verdedigen op een hoekschop schonk Muñoz de kans om in minuut 88 de winning goal binnen te koppen. Weer een punt in de vuilbak.

7 januari: KV Oostende – Seraing (1-2)

KVO belandde na nieuwjaar onder de degradatiestreep en Yves Vanderhaeghe was, ondanks een behoorlijke veertiende plaats, vervangen door Dominik Thalhammer. De match tegen Seraing, voetballend één van de meest grijze teams, was er eentje van alles of niks. Geen vuiltje aan de lucht wanneer Bätzner met een knap schot KVO snel op voorsprong bracht na amper twee minuten. Maar de bezoekers toonden zich bijzonder efficiënt: Mvoué vlak voor de pauze en Vagner in het slotkwartier benutten de twee kansjes – het waren niet eens uitgespeelde mogelijkheden. D’Haese kreeg ook nog eens rood. KVO in zak en as, drie punten te grabbel gegooid.

14 januari: KV Mechelen – KV Oostende (2-1)

Malinwa begon goed aan de match en drukte KVO achteruit. Hairemans scoorde al snel met een overhoekse kopbal, maar de voorafgaande assistgever stond nipt buitenspel. Rocha knalde tegen de lat en Atanga besloot te zwak in duel met keeper Coucke, waarna Mechelen via Da Cruz verdiend op voorsprong kwam. Een heel ander beeld in de tweede helft: Bätzner scoorde, maar via Ndicka en Mebude trof Oostende nóg twee keer de paal. Een puntje dan maar? Nee, want Bates kopte met een trage boogbal een vliegende Phillips, wederom op stilstaande fase. KVO maakte hier steevast aanspraak op een punt.

21 januari: KV Oostende – Cercle Brugge (1-2)

“Als je niet kan winnen, mag je zeker niet verliezen.” Thierry Ambrose en coach Thalhammer zuchtten diep na een nieuwe nipte nederlaag. In een evenwichtige partij zonder uitschieters hielden doelpunten van Ueda en Ambrose beide teams in balans. Invaller Dino Hotic bezorgde de meegereisde fans van Cercle het delirium toen hij in blessuretijd na een defensief onzeker optreden de winnende goal binnenramde. Minstens even jammer was voorafgaand de ultieme poging van Atanga, die een gat in de lucht trapte. Weg punt.

28 januari: KV Kortrijk – KV Oostende (2-2)

Twee twijfelende elftallen maken er een interessante pot van. Na wederom aarzelend verdedigen zette Selemani de thuisploeg met een afgeweken bal op voorsprong. De 2-0 van Messaoudi, en op dat moment allicht de dooddoener voor KVO, werd afgekeurd. Oostende knokte zoals vanouds en boog een 1-0-achterstand zowaar om in een 1-2-voorsprong: Ambrose krulde van in het halve maantje netjes in doel. Hij stak z’n duim op richting de bank: met nog vijf minuten te gaan is die eerste zege binnen. Helaas, Gueye tikte in een waar pingpongmoment met de knie de bal in doel. Een zekere zege tegen een aarzelende tegenstander smolt als sneeuw voor de zon.