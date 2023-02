Analist Wim De Coninck wikt kansen van Essevee voor levensbelangrijk drieluik: “Leye kan met wissels chaos veroorzaken bij tegenstanders”

De weken van de waarheid zijn aangebroken voor Zulte Waregem. Essevee ontvangt zondag KV Oostende, trekt dan naar Seraing en vecht daarna een burenstrijd uit tegen KV Kortrijk. “7 op 9 is eigenlijk noodzakelijk”, zegt analist Wim De Coninck (63). “En dat kan ook, als je kijkt naar de manier waarop ze voetballen. Maar dan moet het nu wel een keer gaan gebeuren.”

De teneur rond Zulte Waregem is veranderd. Waar De Boeren voor Nieuwjaar een vogel voor de kat leken te zijn, is er nu in en rondom de club geloof in het behoud. Dat heeft veel te maken met de inkomende transfers van Ruud Vormer en Christian Brüls. “Het klopt dat het een heel andere ploeg is”, zegt analist Wim De Coninck. “Als je dat op voorhand weet, dat twee spelers zo’n impact zullen hebben … Je hebt nog ploegen die twee versterkingen halen en er wijzigt dan maar weinig. Brüls had natuurlijk ritme, want hij speelde vaak bij STVV. Vormer was bij manier van spreken al lang niet meer competitief. Daarom zie je dat Brüls al iets meer zijn stempel kon drukken. Wat niet wegneemt dat Vormer heel belangrijk is voor de mentaliteit op training en in de kleedkamer. Daardoor is er meer zelfvertrouwen. Wat dat betreft is Vormer een soort verlengstuk van coach Mbaye Leye.”

De Coninck zag dat Brüls meer minuten maakte dan Vormer. “Hij haalde Ruud er geregeld uit, ook op momenten dat je dacht: nu kon hij nog nuttig zijn. Maar hij heeft Vormer later nog nodig.”

De gewezen doelman van het ter ziele gegane KSV Waregem vindt het schitterend dat Essevee spelers als Vormer en Brüls kon overhalen om naar de Gaverbeek af te zakken. “Als je gasten van die leeftijd kan overtuigen om naar daar te gaan, moet je ze iets extra geven. Een langer contract dus, dat ze elders niet zullen gekregen hebben. Dan zie je dat dat opbrengt. Het is natuurlijk afwachten of ze over twee jaar nog altijd zoveel impact zullen hebben.”

Vormer, die speelt dan weer voor zijn toekomst. Als het behoud wordt veiliggesteld, ligt er een overeenkomst voor twee seizoenen te wachten op de Nederlander. “Vormer zal ook niet in 1B gaan voetballen. Tegelijkertijd zie je bij gasten als Vossen, die overigens sterk terugkwam na zeer lastige gezondheidsperikelen (een vleesetende bacterie, red.), dat de druk van hun schouders valt. Ze moeten het niet meer alleen doen, ze zijn meer ontspannen. Uiteindelijk heb je nu een mix van prille jeugd met een schat aan ervaring. Denk aan Bossut, Lopez, Derijck, Vossen, Gano, Rommens, Vormer én Brüls. Dat kan tellen.”

Sterkhouders laten rusten

Met de ingesteldheid die we zagen op Union, zal het niet lukken om het levensbelangrijke drieluik tegen KV Oostende, Seraing en KV Kortrijk succesvol af te ronden. “Die wedstrijd op Union hebben ze weggegeven”, zegt De Coninck. “Leye zal gedacht hebben: als ik start met mijn sterkste ploeg, kan ik misschien verliezen met 1-0 of 2-1. Hij liet zijn sterkhouders rusten zodat ze overschot hebben in de wedstrijden die er echt toe doen. Natuurlijk is dat niet plezant voor gasten als pakweg Ramirez, Drambaiev en Hallaert. Uiteindelijk werd het een zware 4-0, dat is bitter. En ergens is dat ook wel dubbel. Je zit in een positieve spiraal en dan dit.”

Als je moet kiezen tussen een bekerfinale of in eerste klasse blijven, dan weet je het wel

Fadera moest toekijken door een schorsing. Ook Ndour en Gano waren nog niet fit om in Union te voetballen. “Op Union werd Fadera gemist en dat gold ook voor Ndour. Die jongen komt aan de oppervlakte op zijn manier. Leye had dat altijd voorspeld. In het begin van het seizoen, na de goede prestaties tegen Club en Antwerp, vielen Fadera, Miroshi en Tambedou me erg op. Die Fadera heeft iets speciaals. Hij heeft een actie in huis en kan drie tot vier man dribbelen. Verliest hij de bal, sprint hij als eerste terug. Zijn actieradius is enorm. Hij blijft proberen en zit niet kapot. Vroeger moest Fadera zijn actie beginnen aan de eigen zestien. Nu kan hij starten aan de middenlijn, waardoor hij efficiënter en dreigender is.” De Coninck had ook een boontje voor Mamadou Sangaré, maar de 20-jarige Malinees keerde terug naar moederclub Red Bull Salzburg en wordt uitgeleend aan Hartberg in Oostenrijk. “Sommige jongens kunnen zich moeilijker aanpassen. Maar wat ik al zag van die nieuwe Poolse verdediger Fila, is positief. Hij kan hen helpen. Al gaat het maar om een uitleenbeurt van zes maanden.”

Zespuntenwedstrijden

Essevee staat voor een drieluik met de komst van KVO, een bezoek aan Seraing en de derby in eigen huis tegen KVK. “Je hebt toch het gevoel dat Zulte Waregem het gaat redden. Maar ze staan nog altijd in de degradatiezone. Ze moeten het zelf gaan doen in deze zespuntenmatchen. En met de manier waarop ze voetballen, is dat mogelijk. 7 op 9 is eigenlijk noodzakelijk. Anderzijds is er altijd weer die opdoffer. Tegen Club en Mechelen, in de beker, zat er meer in. Ze zeggen wel dat je je punten niet moet pakken tegen Club Brugge, maar Eupen wint er thuis ook tegen. Die 6 op 6 tegen Anderlecht compenseert dat dan weer. Essevee heeft de pech dat Seraing won van OHL, die krijgen ook weer het gevoel van: we kunnen nog winnen. De eerstvolgende drie tot vier wedstrijden zijn de belangrijkste van het seizoen.”

Zulte Waregem heeft na dat drieluik in de competitie nog de kans om zich te plaatsen voor de finale in de beker, het moet een 1-2-achterstand ophalen in KV Mechelen. “Je gaan kwalificeren voor 10.000 man in Mechelen is niet simpel. Al haalden ze er nog goede resultaten, denk aan de reguliere competitie, waarin een 2-0-achterstand werd goedgemaakt. Natuurlijk willen ze graag doorstoten naar die finale, waarin je Antwerp of Union treft. Maar als je moet kiezen tussen een bekerfinale of in eerste klasse blijven, dan weten ze het wel.”

Het valt De Coninck op dat Essevee met Leye een prima coach in huis heeft. “Hij zegt zelf dat hij het niveau heeft voor de Champions League (lacht). En hij is ervan overtuigd dat ze zich gaan redden. Mbaye is een van de weinige trainers die met wissels chaos kan veroorzaken bij de tegenstanders. Hij wisselt ook met zijn systeem en ziet heel goed wat er nog kan én moet gebeuren. Ik denk niet dat hij veel overleg pleegt met T2 Asselman. Hij beslist. Leye is ook de enige coach bij de laatste tien clubs in de rangschikking die is mogen blijven. Alleen daarom hoop je dat Zulte Waregem kan overleven. Dan wordt er bewezen dat een coach ontslaan niet zaligmakend is en dat het niet alleen aan die man ligt.”