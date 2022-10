Analist Wim De Coninck over crisis bij Zulte Waregem: “Zet je trots opzij en stel Gano op”

Afgetekend laatste. Het gaat niet goed met Zulte Waregem. Dat in een seizoen met drie zakkers en de kloof bedraagt al vier punten met Cercle Brugge, Seraing en Eupen. “De perceptie leeft dat het over en uit is. Dat is ook het enige positieve, misschien kan de spelersgroep uit dat gegeven kracht halen”, zegt analist Wim De Coninck (63).

We openen het gesprek met een simpele vraag: wat loopt er verkeerd bij Zulte Waregem? “Deze situatie is er niet gekomen van vandaag op morgen”, zegt De Coninck. “Het is al jaren aan de gang. Als je alles in eigen beheer wil blijven doen en je bouwt een nieuw stadion, dan ben je bijna verplicht om te zakken. Alles combineren, dat lukt dus niet.”

De Coninck heeft het over de economische realiteit die Essevee moet ondergaan. “Uit noodzaak moest assistgever Jean-Luc Dompé verkocht worden. En een van je topschutters, Zinho Gano, is disciplinair geschorst. Daarmee komt het blijkbaar niet goed. Vossen is zijn maatje kwijt en er worden minder ballen aangeleverd. Reken eens uit hoeveel goals die samen vorig seizoen hebben gemaakt?” We nemen er de rekenmachine even bij. Essevee scoorde vorig seizoen 42 keer. Het trio Vossen-Gano-Dompé tekende voor 32 goals, Dompé gaf 14 assists … Het zegt veel.

Volgens de analist begon het seizoen veelbelovend. “Ik zag dat Leye er een nieuw elan had ingebracht. Thuis werd gewonnen van Seraing. Er was ook een gelijkspel op Club Brugge en op Antwerp deden ze het prima. Ze verdienden meer dan 1 op 6. Dan volgden twee verloren thuiswedstrijden. Het was opeens hetzelfde liedje van de vorige seizoenen. Alles werd afgestraft, de kopjes gingen naar beneden. Er was durf en lef, opeens was de situatie 180 graden gedraaid.”

Lichtpuntjes

De Coninck zag toch lichtpuntjes bij de troepen van Mbaye Leye. “Ze hebben met Fadera en Tambedou twee goudhaantjes lopen. Zij kunnen op een hoger niveau mee en misschien brengen ze wat geld op. We zijn dan weer bij die economische realiteit. Ook Miroshi en Drambaiev toonden vlagen van potentieel. En Sangaré deed het op Antwerp op de rechtsbuiten lang niet slecht.”

Los daarvan ziet De Coninck een gebrek aan ervaring. “Het is maar de vraag hoe ze met deze situatie zullen omgaan. Opeens zijn ze al veroordeeld. Tegen de degradatie spelen, is niet gemakkelijk. Ik weet niet of deze groep het al in zich heeft om kracht te halen uit de rode lantaarn. Dat is trouwens het enige positieve aan deze situatie. De perceptie is dat het over en uit is, maar dan kun je zeggen als groep: ‘We gaan ons vel duur verkopen.’”

De tijden van vroeger met Thorgan Hazard en Soualiho Meïté, om er twee te noemen, zijn niet meer.

Trainerswissel

“Ze vonden toen altijd wel een wit konijn. Nu zijn er op het einde van de transferperiode nog wat jongens bijgekomen, zowat half in paniek, maar die brengen niet wat van hen verwacht wordt. Vroeger was bijna elke speler een schot in de roos. Misschien is de bouw van het stadion voortgevloeid uit die successen, bekerwinst en vicekampioen. Veel volk komt er niet meer. Achteraf bekeken heeft Dury de ploeg op zijn manier toch altijd in 1A gehouden. Hou de boel nu maar eens in leven.”

Een trainerswissel zou utopisch zijn, zegt De Coninck. “Als trainer sta je machteloos. Hij was goede dingen aan het doen, zocht naar een nieuw elan. Hij zoekt ook nog een beetje zijn weg en profileert zich. Hij is rustig langs de lijn, hij grijpt veel in. Leye probeert alles. Hij heeft trouwens gelijk als hij zegt dat hij zijn spelers niets kan verwijten.”

De Coninck lonkt dan al snel naar de ervaren mannen in de selectie. “Probeer maar eens terug te keren, hè. Vossen, Derijck en een Bossut, die mannen hebben alles al gezien. Het is niet evident om de boel te gaan trekken. Ik blijf erbij: die jonge gasten hebben potentieel, maar is dat genoeg? En hebben ze voldoende affiniteit om tot de laatste snik de kleuren van Zulte Waregem te verdedigen? De situatie is wat ze is, en die is allesbehalve rooskleurig.”

Volgens de analist is het inzetten van verloren zoon Zinho Gano een mogelijke oplossing. “Ik weet niet wat er exact gebeurd is, maar soms moet je je trots opzijzetten. Je hebt drie partijen: Gano, de coach en de club. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet als volwassen mensen de zaken kunnen uitpraten. Je moet er natuurlijk niet alles van verwachten, maar Zinho kan wel een goal maken. En dat heb je áltijd nodig in voetbal.” (JC)