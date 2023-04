Analist Wim De Coninck blijft geloven in de redding van Essevee: “Ik geef Zulte Waregem nog 35 procent kans op behoud”

Zulte Waregem staat voor een ultimatum wil het ook volgend seizoen in 1A voetballen. Op bezoek bij Eupen móét gewonnen worden. De kloof bedraagt nu vier punten met de Panda’s. Als laatste wedstrijd is er de thuismatch tegen Cercle Brugge. “Ik geef hen nog 35 procent op het behoud”, zegt analist Wim De Coninck.

“Die nederlaag is een beetje illustratief voor het seizoen dat Zulte Waregem meemaakt. Aan de rust kon het al 0-3 staan in het voordeel van Zulte Waregem, maar dat gebeurt dan niet. Damien Marcq maakt in de extra tijd een fantastisch doelpunt. Zo’n goal zal hij wellicht maar één keer in zijn carrière maken en dat is dan juist tegen Zulte Waregem.”

Toch was het spel wel oké…

“Klopt. Coach Frederik D’Hollander deed het ook prima op Standard, waar ze een geweldige wedstrijd speelden. Eigenlijk moesten ze daar winnen in de laatste minuut. En dan tegen Antwerp gingen ze ook de boot in, helemaal op het einde. Maar voor hetzelfde geld trek je dan toch een puntje over de streep. Als je dan gaat winnen op Eupen is het simpel, dan heb je genoeg aan een gelijkspel tegen Cercle Brugge. Nu moet er twee keer gewonnen worden, dat is wel een ferme uitdaging. Maar als dat lukt, heb je wel de indruk dat ze het gaan redden.”

Hoe schat je concurrent KV Oostende in, zij hebben ook 24 punten?

“Als je Zulte Waregem gaat vergelijken met KV Oostende, dan geef je geen cent meer voor de kustploeg. Zij hebben echt niet veel laten zien in de jongste wedstrijden. Ze kunnen die matchen niet meer winnen.”

Twee keer na elkaar winnen, Zulte Waregem deed het dit seizoen nog maar één keer: op KV Kortrijk en op Anderlecht.

“Als je zes op zes haalt, dan ben je het delirium nabij als je ook het behoud kan veiligstellen. Ik zou er niet graag voor staan. Eupen heeft bijvoorbeeld genoeg aan een gelijkspel. Zij hebben een gemakkelijkere uitgangspositie, dan buitenshuis te moeten gaan winnen. Maar als je het niveau behaalt zoals in Standard en in Charleroi, dan zijn er wel mogelijkheden. Tenminste, als je een beetje beter afwerkt.”

Het spel lijkt me realistischer onder D’Hollander, bij Leye was het precies te aanvallend.

“Laten we zeggen dat het onder Leye chaotischer was met snelle wissels. Er werden risico’s gepakt. Dat zijn verschillende manieren om het aan te pakken. Ik had gehoopt dat Essevee erin zou blijven omdat ze als enige van de laatste tien ploegen in het klassement nog niet van coach waren veranderd. Misschien hadden ze vroeger moeten ingrijpen. Ik hoorde dat D’Hollander positieve commentaren kreeg op zijn prestaties met de beloften in de tweede amateurklasse. Die lijn trekt hij nu door. Hij is rustig en straalt geen paniek uit. Al zal T2 Davy De fauw ook wel zijn inbreng hebben.”

Begrijp je de keuze voor D’Hollander?

“Uiteraard. Hij heeft niets te verliezen, hè. Als hij zijn opdracht kan volbrengen… Anderzijds: stel dat ze Leye vroeger hadden ontslagen, kun je je afvragen of D’Hollander dan aangesteld zou zijn geweest… Ik hoor alleszins dat er heel veel sympathie is voor Zulte Waregem. Die is groter dan voor andere ploegen. Denk aan de accommodatie, hoelang ze al in 1A spelen. Het zou jammer zijn moest deze club van het hoogste toneel verdwijnen.”

Waar is het dan fout gelopen?

“Er zijn misschien wel tien momenten waarop men zal terugblikken als het verkeerd afloopt. Denk aan de 5-5 tegen Eupen. Fadera trok daar een spurt van zeventig meter naar Leye, na het scoren van de 5-4 en had krampen toen de gelijkmaker viel. Het feit dat Vormer ongelukkig zijn sleutelbeen brak was ook een domper. Tambedou hebben ze heel lang gemist door een blessure, terwijl hij zich ontpopte tot sterkhouder. Ze verloren ook met 3-1 op KV Oostende, dat is godgeklaagd als je het huidige niveau bekijkt.”

Hoeveel procent kans geef je Essevee nog om erin te blijven?

“35 procent. Maar goed, zelfs al heb je maar 1 procent kans, dan heb je nog altijd mogelijkheden. Ergens hoop ik wel dat Zulte Waregem het behoud kan verzekeren. De wereld is niet gedaan als de degradatie volgt, maar dan moet je alles herdenken. De schwung is dan weg. Het was al een aantal jaren een beetje moeilijker, hè.”

Seraing is al een vogel voor de kat …

“Bij Seraing heeft Metz zich in de debatten gemengd. Bij KV Oostende zijn er Amerikanen, onder PMG. Ik vraag mij af of zij dat zo erg vinden dat die ploegen zouden zakken. Bij Zulte Waregem zijn er mensen die hun ziel voor die club geven en dan met de gebakken peren blijven zitten. Vandaar dat ik zoiets heb van: laat zij het dan maar rechttrekken en erin blijven.”

Stel dat Zulte Waregem zakt naar 1B, wat dan?

“Jongens als Vormer en Vossen zijn einde contract, dat is niet evident om die gasten te behouden. Er zitten wel wat youngsters aan te komen. Maar in feite mag je opnieuw beginnen te bouwen aan een ploeg. Ik blijf erbij dat er punten verloren zijn gegaan door zo lang te wachten om overeen te komen met Gano. Ik vertel geen nieuwe dingen, maar ik kan me voorstellen dat het nu toch echt met het mes op de keel is. Ooit zat Zulte Waregem heel ver, in vierde klasse. Anderzijds zijn er dit seizoen te veel momenten geweest waarop het tegenviel. Ik heb het gevoel dat het kan. Begin maar met winnen op Eupen. Het moet niet op een schone manier…”