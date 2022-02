Amerikaan Kyle Duncan (24) ontpopt zich meteen tot basisspeler bij KVO

Drie op drie voor Kyle Duncan. De nieuwe rechtsachter kwam in de winterpauze over van New York Red Bulls, maar lijkt zich met drie basisplaatsen op rij moeiteloos aan het Belgische voetbal aan te passen. “De stijl van spelen bij KVO is een kopie van de filosofie die ze in New York hanteren.”

Soccer of football? Wie met een Amerikaan over voetbal wil praten, zal de twee termen allicht door elkaar halen. “Ach, mijn ouders zijn van Jamaica en daar zeggen ze football, maar in de Verenigde Staten spreken ze over soccer. (lacht) Ach, we gebruiken beide woorden door elkaar”, steekt de minzame Duncan van wal. Hij groeide op in Brooklyn bij New York, nochtans niet bekend om z’n voetbalcultuur. “Nee, veel voetbal zal je daar niet zien. Maar ik kom uit een familie van sporters. Mijn ouders deden aan atletiek, vader ook aan voetbal, en hij is coach, mijn oudere broer en zus speelden ook voetbal.”

“Ik begon met het spelletje toen ik 3 jaar was en me aansloot bij een club uit Queens, een half uur verderop. Toen ik 6 jaar werd, nam ik de sport wat serieuzer. Finaal koos ik op mijn 14 jaar voor de New York Red Bulls. Om te trainen en te oefenen was ik anderhalf tot twee uur onderweg naar en van het opleidingscentrum. Waarom ik niet voor basketbal ging? (lacht) Omdat ik met mijn 1,77 meter simpelweg te klein ben. Als ik naast ploegmaats als Marko Kvasina of Freddie Jäkel loop, of naast onze nieuwe doelman van ruim 2 meter… Jesus! Die gasten zijn niet normaal.”

En zo loopt de integratie van Duncan bij KVO vlotjes. “Oostende is een mooie stad. Kleiner, maar ook een pak rustiger dan New York. Er kwamen al vrienden op bezoek vanuit Duitsland en ook zij houden van de rust hier. Teammanager Bart Brackez heeft me al wat rondgeleid. En ja, ook de spelersgroep is erg aangenaam.” Plotseling: ploegmaat Brecht Capon slaat even z’n sympathieke snater in ons interview om woordvoerder Bram Keirsebilck iets in het plat Oostends te vragen. “Daar heb ik dus niks van begrepen, hé”, schatert Duncan. “Maar ik wil wel graag Nederlands leren. Ik ken bijvoorbeeld al een mondje Frans.”

Niet verwonderlijk: Duncan heeft een passage in Frankrijk achter de rug. “Op mijn 18 jaar trok ik naar Valenciennes, nadat een testperiode bij Paris Saint-Germain om administratieve redenen geen vervolg kende. Dat ik in Frankrijk belandde, was omdat we daar vrienden van de familie hebben wonen. Nu, daar leerde ik hoe agressief, technisch en snel er gevoetbald kan worden. Maar of het niveau tussen Europa en de VS zó groot is? Onderschat onze vaderlandse competitie, de MLS of Major League Soccer niet. Ploegen van ginder kunnen hier moeiteloos mee – en omgekeerd. Na mijn periode bij Valenciennes kon ik naar reeksgenoot Le Havre, maar een knieblessure gooide roet in het eten. Ik keerde terug naar New York Red Bulls en eind 2020 werd ik zowaar opgeroepen voor de nationale ploeg. Een absolute bekroning voor al mijn harde werk.”

En daar wil Duncan op mikken: de wereldbeker meemaken met de VS, straks in Qatar. “De World Cup is echt de top van de top voor elke voetballer. Ja, met kleppers als Sergiño Dest en DeAndre Yedlin is de concurrentie op mijn positie niet min. Maar hé, ik zie toch mogelijkheden. Als je keihard werkt en blijft pushen, kun je alles bereiken. Ik geloof erin en ga vol voor mijn doel.”

Om daar te geraken zal Duncan dus moeten presteren bij KVO. Zowel tegen Antwerp, Gent als Cercle Brugge maakte hij meteen de 90 minuten vol. “Of ik verrast was dat ik meteen startte? Ja, ik had niet verwacht dat ik zo snel in de basis zou staan. Ik dacht eerder dat Siebe Wylin zou beginnen en ik me klaar ging houden om in te vallen. Nu, Markus Pflanz geeft me vertrouwen en ik wil liefst van al het team helpen. De stijl van spelen bij KVO is een kopie van de filosofie die ze in New York hanteren, op enkele details na. Dit team heeft zoveel kwaliteit, ik ben verrast dat KVO zo laag stond in het klassement.”

“Maar we hebben een jonge groep en moeten nog veel leren, zoals het omgaan met tegenslagen. En zie: als we een paar overwinningen kunnen boeken, klimmen we zo naar de negende of achtste plek. Of ik mijn debuut hier fysiek gevoeld heb? Je moet zorg dragen voor je lichaam. Een ijsbad en foamrollers na de wedstrijd bijvoorbeeld, en veel tijd in de gym doorbrengen. Wie wil slagen, moet hard werken. Daarom is mijn vader mijn idool – geen voetballer of andere sporter: zowel in de sport als in het leven slaagt hij erin om het negatieve af te blokken en de positiviteit te omarmen. Hij kan als geen ander energie putten uit om het even welke levensgebeurtenis. Hij blijft doorgaan en vechten. Zo wil ik ook leven.”

Met keeper Kjell Scherpen (22) en verdediger Osaze Urhoghide (21) haalde KVO nog defensieve versterking in huis. De Nederlander Scherpen komt tot het einde van het seizoen over op huurbasis van het Engelse Brighton & Hove Albion. Hij is beloftedoelman van het Nederlands elftal en geldt er als een groot talent. In 2019 kocht Ajax hem weg bij FC Emmen. Bij Jong Ajax was hij vaste waarde in de Eerste Divisie – de tweede klasse, zeg maar – maar hij stond ook vier keer onder de lat bij het grote Ajax, waaronder een Europa League-duel tegen AS Roma. Afgelopen zomer trok Scherpen de Ajax-deur achter zich dicht en tekende hij bij Premier League-club Brighton & Hove Albion. Daar debuteerde hij enkele weken geleden tijdens het FA Cup-duel met West Bromwich Albion (winst met 1-2, red.).

Osaze Urhoghide is een Engelsman met Nigeriaanse roots, maar werd geboren in Nederland. Als vijfjarige verhuisde hij naar het Verenigd Koninkrijk. Daar doorliep hij de jeugdrangen van AFC Wimbledon en brak hij één jaar geleden door als profvoetballer bij Sheffield Wednesday in de Engelse Championship. Hij viel er op als een harde en snelle verdediger, en dat wekte interesse op van verscheidene clubs over heel Europa.

Het was uiteindelijk Celtic Glasgow dat aan het langste eind trok. Bij de Schotse topclub debuteerde hij in december nog in de Europa League tegen het Spaanse Real Betis. Celtic won met 3-2 en Urhoghide speelde de hele wedstrijd als rechtsachter. Het is echter de positie van centrale verdediger die hem het beste ligt. Beide spelers worden gehuurd, alleen voor Urhoghide is er een aankoopoptie. (Timmy Van Assche)