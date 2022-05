Amadou Sagna verlaat Club Brugge voor Franse tweedeklasser Chamois Niortais

Club Brugge heeft donderdag bekendgemaakt dat aanvaller Amadou Sagna de club definitief verlaat. De 22-jarige Senegalees ondertekende een contract van drie seizoenen bij de Franse tweedeklasser Chamois Niortais.

Club plukte Sagna in de zomer van 2019 in eigen land weg bij Cayor Foot. De buitenspeler werd bestempeld als een groot talent, maar een doorbraak in het Jan Breydelstadion kwam er niet. Hij zou uiteindelijk nooit een wedstrijd in het eerste elftal van blauw-zwart spelen.

Club verhuurde hem in het voorjaar van 2020 voor een half jaar aan Oostende. Na een seizoen bij Club NXT in 1B was hij het voorbije jaar in de Franse derde klasse aan de slag bij Stade Briochin. Daar was hij goed voor drie goals en vijf assists in 23 wedstrijden.