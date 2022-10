Alwéér laat KVO puntengewin liggen ondanks goeie prestatie

Net als tegen STVV (0-1), Leuven (2-1) en Standard (1-0) laat KV Oostende op een zure manier punten liggen tegen Racing Genk (1-2). De organisatie stond goed, maar in de twee helft werden omschakelingsmomenten niet goed benut. Twee spelers staken er nét ietsje meer bovenuit.

Hubert 7

Had al bij al weinig werk op te knappen, maar ging goed plat op een strafschop van Tresor. Tweede penaltyredding in evenveel matchen. Kansloos op de 1-2, maar was een hele match bij de pinken.

Urhoghide 6

Stond z’n mannetje in de duels en kwam er soms goed uit, maar liet zich op links ringeloren bij de 1-2.

Tanghe 6

Had Onuachu nagenoeg een hele match in z’n zak. Alleen bij de 1-1 ‘gepakt’ in de rug, al was daar ook een collectief gegeven. Rustbrenger achter.

Capon 6

Bracht samen met Tanghe rust aan de bal en bewees in z’n dertiger jaren koelheid en professionalisme. Z’n ontzette bal leidde de 1-0 van Hornby in.

D’Haese 5

Komaan Robbie, het mag ietsje meer zijn. Zag er tegen Preciado niet altijd even goed uit, vooral bij diens voorzet op de 1-1. Paar ongelukkige aannames en kopballen.

Dewaele 6

Beging hands bij een duwfout. Was veel sterker in de duels dan op Cercle en bracht een goeie balans met McGeehan op het middenveld.

McGeehan 7

Breker op het middenveld met enkele goeie infiltraties. Krijger die KVO nodig heeft, een soort Kevin Vandendriessche. Kreeg ook twee goeie kansen: een vlam net over en trapte oog-in-oog met de keeper op Vandervoordt.

Sakamoto 6

Goeie eerste helft met enkele leuke acties, maar deemsterde weg in de tweede helft.

Bätzner 6

Deed z’n stinkende best achter de spitsen. Paar goeie steekballen, maar defensief ietsje te weinig.

Ambrose 6

Zoals we van hem gewend zijn: werken en wroeten. Lag met z’n beukwerk en (gelukkige) hakje aan de basis van de voorsprong. Waagde zich nadien in een videospelletje en probeerde te veel zelf te doen.

Hornby 7

Prima prestatie na een minder match op Cercle. Koelbloedige afwerking en bleef een hele match vol in de duels gaan. Lijkt een goed duo te vormen met Ambrose.

Berte 6

Viel na 70 minuten in voor Ambrose en is een beetje hetzelfde type aanvaller. Sterk op de benen, maar maakte bij twee omschakelmomenten niet de juiste keuze – in plaats van voor te zetten, kapte hij terug.

Rocha Santos 5

Viel na 70 minuten in voor McGeehan. Pakte een onnodige vijfde gele kaart. Worstelt met zichzelf en begaat veel overtredingen. Veel strijd, dat wel.

Atanga (77’) en Ndicka (83’) vielen te laat in voor een score.