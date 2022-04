Alveringemnaar Aske Sampers ziet optie gelicht bij Cercle Brugge

Aske Sampers, de aanvaller uit Alveringem, zag zijn verbintenis met Cercle deze zomer aflopen, maar de optie voor een bijkomend seizoen werd nu door groen-zwart gelicht. Dat laat zijn makelaar Quadrans Football Management weten.

Aske Sampers, een 20-jarige rechtsvoetige diepe spits, is steeds doelgericht en probeert als aanvaller zo efficiënt mogelijk te zijn. Hij kwam dit seizoen hoofdzakelijk in actie in de beloftecompetitie en tevens zes keer in de Jupiler Pro League, in totaal goed voor 74 speelminuten.

VVG Alveringem

Hij kreeg zijn debuut in de match tegen OH Leuven, in juli vorig jaar. Ook in de Croky Cup mocht de West-Vlaming meedoen in de match op KV Mechelen.

Aske trok zijn eerste voetbalschoenen aan bij het plaatselijke VVG Alveringem waar ook nog zijn vader en zijn broer Sibran Sampers hebben gevoetbald. Vanaf zijn zesde trok hij voor zes seizoenen naar VV Coxyde.

Marc Van Opstaele kwam hem daar voor Cercle scouten, zijn overgang geraakte rond en zo trok hij op zijn twaalfde naar de U13 van groen-zwart.

Lichamelijke opvoeding

Sampers, die in Gent studeert en er aan de Hogeschool de richting lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie volgt, moest zich vorige zomer toch even in de arm knijpen. Want drie weken na zijn eerste selectie mocht hij in de basis beginnen, tegen Anderlecht. Voor hem als speler uit de jeugdopleiding van Cercle een kinderdroom die uitkwam.

Ondertussen is Aske met Cercle in voorbereiding van de wedstrijd van zaterdagavond op bezoek bij Antwerp. Utkus is geschorst, Didillon geblesseerd en Miangue, opnieuw fit, keert voor deze wedstrijd terug in de selectie. (ACR)