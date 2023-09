Als eerbetoon aan Miguel Van Damme: Cercle – Union in teken van strijd tegen leukemie

Komend weekend brengen Cercle Brugge en stichting ME TO YOU de strijd tegen bloedkanker opnieuw onder de aandacht. Tijdens Cercle-Union, nu zondag 24 september om 16 uur, speelt de Vereniging met aangepaste truitjes waarbij de shirtpartners hun logo gezamenlijk afstaan aan ME TO YOU. We brengen daarmee de duidelijke boodschap dat we samen sterk staan in de strijd tegen leukemie. Nadien worden de shirts ten voordele van de stichting geveild.

September is wereldwijd bloedkankermaand en de maand waarin Miguel Van Damme verjaart. Normaal zou Miguel maandag z’n 30e verjaardag vieren, maar zijn oneerlijke strijd tegen leukemie besliste daar in maart 2022 anders over. Miguel blijft de Cerclespelers, -fans, -partners en -medewerkers nauw aan het hart liggen. Daarom sensibiliseren ze zondag opnieuw over het thema om het bewustzijn en de kennis over de ziekte te verhogen en het wetenschappelijk onderzoek financieel te steunen.

Shirtpartners verenigen zich

Voor het derde seizoen op rij ondersteunt Cercle Brugge de campagne ‘September=bloedkankermaand’. Zondag treedt Cercle tegen Union Saint-Gilloise aan met speciale shirts van ME TO YOU. Shirtpartners Golden Palace Casino Sports, Liantis, Volvo Automobilia en Callant Verzekeringen en Financieel Advies beslisten om hun logo af te staan en een donatie te doen aan de stichting. Nadien worden de shirts via het platform van MatchWornShirt.com geveild. Hoofdpartner Golden Palace Casino Sports engageert zich zelfs om na de veiling het ingezamelde bedrag te verdubbelen.

Samen sterk in strijd tegen leukemie

Ook Union Saint Gilloise zet z’n schouders mee onder de campagne. Zo worden na de match de wedstrijdshirts van Christian Burgess, Dennis Eckert Ayensa en Charles Vanhoutte gesigneerd en aan de veiling toegevoegd ten voordele van de stichting. Ex-Cercle jeugdproduct Olivier Deman schenkt een gesigneerd shirt van Werder Bremen, Robbe Decostere doet dat op zijn beurt van Zulte Waregem. AS Monaco biedt het shirt van ex-speler Radoslaw Majecki aan.

Niet alleen de shirtpartners van Cercle verenigen zich in de strijd tegen leukemie: ook Cerclepartner Johan De Lille van de firma A Tre C doet dat. Johan loopt op 12 november de marathon van Athene ten voordele van ME TO YOU. Zondag schenkt hij de wedstrijdbal tussen Cercle-Union en lanceert hij z’n campagne om geld in te zamelen voor de stichting.

Over stichting ME TO YOU

ME TO YOU is een stichting die onderzoeksprojecten naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten ondersteunt. Daarnaast begeleidt de organisatie ook leukemiepatiënten. Cercle werkt al sinds 2020 met de stichting samen. Miguel Van Damme was peter van de organisatie en blijft dat nog steeds.