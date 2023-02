Alles kan en mag zondag in de derby, met vrank en vrij spel

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Schop overblijvende fans niet weg

Ik ben de Raad voor Vergunningsbetwistingen dankbaar dat ze het nieuwe stadion van de buren afkeurde. Niet omdat ik hen geen eigen stadion gun, want na vijftig jaar samenhokken, snakt elk naar een échte thuis. Ook niet omdat ik in Jan Breydel wil blijven, want die tochtbak ontbeert de gezelligheid van Kortrijk, Oostende of Westerlo. En ik sympathiseer helemaal niet met dat handvol klagende omwonenden, want precies dankzij de voetbalsfeer beleefde ik een fantastisch deel van mijn jeugd in die wijk van Sint-Andries.

Neen, ik ben opgelucht dat het absurde mobiliteitsplan met bussen en randparkings geen genade kreeg. Stel je voor dat de hele voetbalwereld op gedachten komt om zijn klanten urenlang vóór en na de wedstrijden te gijzelen. Koppel dat aan het voortdurend schuiven met wedstrijddagen en tijdstippen, dat stap voor stap het stadionbezoek afschrikt. Zelfs bij de grote publiekstrekkers blijven zitjes van abonnees leeg. Sinds de pandemie verkiezen veel supporters een meer voorspelbaar sociaal en familieleven. Schop de overblijvende fans aub niet weg. Wees nederig en dankbaar dat ze hun VRIJE tijd aan deze sport willen besteden.

Huisbaas stadion in gebreke

Met de supporters van de buren delen wij ook de woede over de erbarmelijke toestand van ‘ons’ stadion. We horen ook bestuurders van de stad klagen. Maar is dat niet in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid als huisbaas? Vervallen wc’s, onverlichte kantines, lekkende daken… zijn typische gebreken door onvoldoende onderhoud. Stad Brugge pakt wel de eigenaars van verwaarloosde woningen aan – terecht – maar laat zijn eigen patrimonium naar de wuppe gaan.

“Wees nederig en dankbaar dat supporters hun vrije tijd aan deze sport willen besteden”

Het is toch niet normaal dat de stadionconstructies van amper twintig tot vijftig jaar in panne liggen. In ons middeleeuwse Brugge is dat nog piepjong. Zullen we dan ook meteen slopen in plaats van de goten te onderhouden van het belfort (800 jaar oud), het stadhuis (meer dan 600 jaar) en de Sint-Salvatorkathedraal (bijna 900 jaar)?

Alles kan en mag in derby

In een goede toestand verkeert gelukkig wel onze ploeg, voor het eerst sinds de doorstart zes jaar geleden. In de recente financiële doorlichting van de eersteklassers bleek dat Monaco ‘slechts’ 2 miljoen moet bijpassen. Dat is een koopje voor de rijpkamer van talenten die een veelvoud waard zijn. Jongens als Daland, Deman, Vanhoutte, Somers, Hotic, Popovic, Denkey, Ueda… wonnen aan maturiteit om punten over de streep te trekken.

In het zicht van de lente staan we met boeiend spel hoog boven de degradatieplaatsen. Met mogelijk zelfs een kans op het behoud van de achtste plaats die recht geeft op Europese play-offs. Alles kan en mag dus zondag in de derby, met vrank en vrij spel. En met onze kleine maar trouwe bende supporters vrezen wij voorlopig niet voor de vrijheid van onze mobiliteit.