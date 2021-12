Alleen Union hield twee keer meer de nul dan KV Kortrijk: De engelbewaarders van fort Guldensporenstadion

KV Kortrijk zag dan wel de laatste wedstrijd tegen Antwerp uitgesteld worden, het kan terugblikken op een prima periode voor de winterstop. De Kerels konden zeven keer een clean sheet neerzetten. Alleen leider Union doet beter met negen matchen zonder tegengoals. Een straffe statistiek.

Dat de 23-jarige Serviër een talent was, dat hadden we vorig seizoen al gezien. Toen hield de doelman Adam Jakubech uit het doel. Nog ter illustratie: Ilic kwam aan in KV Kortrijk met een marktwaarde (volgens de betrouwbare website transfermarkt.be) van 800.000 euro. Amper een dik jaar later is daar al 400.000 euro bijgekomen. Ilic is een prima keeper die sterk is op zijn lijn en over enorme reflexen beschikt. Hij miste nog geen minuut in deze competitiejaargang. Gezien zijn nog relatief jonge leeftijd zit er nog progressiemarge in. Deze doelman zal met meer ervaring alleen maar beter worden. Het tegendeel zou ons verwonderen.

Gilles Dewaele

Brommertje op de rechterflank. Vorig seizoen mocht hij zich nog iets meer aanvallend uitleven. Nu moet de West-Vlaming zich eerder beperken tot zijn verdedigende taken. Een assist of een doelpunt kwam er nog niet. “Maar zo erg is dat niet, ik ben in de eerste plaats een verdediger”, zei Dewaele daar al over. De rechtsback beschikt over een enorm loopvermogen en een grote dosis grinta. Zou er zijn hoofd voor leggen en dat is de mentaliteit die ze graag zien bij de Kerels.

Aleksandar Radovanovic

Radovanovic staat synoniem voor een blok graniet. Hij is de leider van de defensie. Het helpt natuurlijk dat hij net als doelman Ilic de Servische nationaliteit heeft, de twee verstaan elkaar als geen ander. De centrale verdediger ging slechts een keer over de rooie, in de laatste minuut tegen OHL. Daardoor kreeg hij twee speeldagen schorsing. Van zodra hij weer beschikbaar was, nam Radovanovic zijn plekje in de verdediging in. Het zegt veel. Afgelopen zomer was er interesse van Dijon en Panathinaikos. KV Kortrijk bood zijn rots in de branding een contractverlenging aan tot juni 2024, een uitstekende zet.

Trent Sainsbury

Sainsbury is een man van vele oorlogen, ondanks zijn nog maar 29-jarige leeftijd. De Australische international heeft immers al veel uithoeken van de wereld gezien met avonturen in Nederland, China, Italië, Zwitserland en Israël. Sainsbury heeft een ongelofelijke timing, vooral als het op een sliding aankomt om een schot nog op het nippertje af te blokken. Zijn contract loopt af op het einde van het seizoen, maar er is nog een optie om dat met één jaar te verlengen. “Ik ben hier graag”, zei de Australiër al.

Kristof D’Haene

Door een vervelende heupblessure miste D’Haene vorig jaar quasi het volledige seizoen. De aanvoerder is terug van weggeweest. Wie KVK zegt, denkt meteen aan de aanvallende linksachter met prima voorzet. Op offensief vlak was de West-Vlaming al goed voor drie goals en één assist in competitieverband. Is er 31, maar sleet zit er nog niet op. Net als zijn collega aan de overkant, Gilles Dewaele, beschikt hij over veel grinta.

Kortom, KVK beschikt over een oerdegelijke defensie dit seizoen, waardoor het met een achtste plaats slechts op 6 punten van een play-off 1-plekje staat. (JC)