Algemeen manager Matthias Leterme vertrekt bij KV Kortrijk

Ontslagnemend algemeen manager Matthias Leterme is niet langer in dienst bij KV Kortrijk. De Maleisische clubeigenaars stemden ermee in om zijn wettelijke opzegtermijn van een jaar vroegtijdig stop te zetten. Vorige vrijdag was zijn laatste werkdag.

Algemeen manager Matthias Leterme (37) bood de raad van bestuur van KV Kortrijk zijn ontslag aan in de week voor de laatste competitiewedstrijd van het voorbije seizoen, tegen Union Sint-Gillis op 23 april. De reden was duidelijk: na acht jaar kon hij zich niet langer vereenzelvigen met het beleid van Vincent Tan en zeker ook niet met de Kaminski Group, de kandidaat-overnemer met wie de Maleisische clubeigenaar toen net een intentieverklaring had getekend.

Scheidingsakkoord

De Maleisische bazen van KVK wezen hem toen op de wettelijke opzegtermijn van een jaar. Leterme beloofde op hun vraag zijn werk te zullen blijven doen zolang zij dat nodig achtten, maar sprak de uitdrukkelijke hoop uit dat er snel een oplossing zou worden gevonden.

Die oplossing is er nu: vorige week werd er een scheidingsakkoord bereikt. Vorige vrijdag was de laatste werkdag van Leterme in dienst van KV Kortrijk.

Leterme is intussen gecharmeerd geraakt door een voorstel van Sport Republic, de holding die eigenaar is van Southampton FC en van het Turkse Göztepe SK. De in Londen gevestigde investeringsmaatschappij is Valenciennes FC aan het overnemen en wil hem daar als algemeen directeur neerzetten. De verwachting is dat van zodra de overname rond is Leterme de nieuwe topman van de Noord-Franse tweedeklasser wordt.