Algemeen manager Matthias Leterme over teleurstellend 2022 van KVK: “We strijden absoluut niet met gelijke middelen”

Maandag begint KV Kortrijk, voorlaatste in de rangschikking, uitgerekend tegen leider KRC Genk aan wat een hele zware terugronde beloofd te worden. “Als onze eigenaar er geen geld insteekt, dan is het beter dat hij de club verkoopt aan iemand die wel bereid is te investeren”, aldus algemeen manager Matthias Leterme.

Matthias Leterme, als econoom een man van cijfers, hoef je niet uit te leggen dat het aantal punten dat zijn ploeg dit kalenderjaar behaalde erg, érg mager is. “Ik weet dat we niet veel gewonnen hebben”, zegt hij fijntjes.

Het gaat dan ook al lang niet goed met KV Kortrijk. Karim Belhocine eindigde het vorige seizoen met 6 op 42, begon het huidige met 4 op 18 en zijn opvolger, Adnan Custovic, pakte er 8 op 33. “Dat is dus een zware buis. Het was een zeer frustrerend, zeer ongelukkig jaar.”

Welke cijfers hij ook kent, zijn die van de kapitaalsverhogingen die bij de zogenaamd kleine 1A-clubs zijn gebeurd: tussen 2018 en 2022 samen 166 miljoen euro, waarvan 0 euro bij KVK. “We strijden niet met met gelijke middelen”, concludeert hij. “Dat zeg ik intern al jaren: als onze eigenaar er geen geld insteekt, is het beter dat hij de club verkoopt aan iemand die wel bereid is te investeren, want vroeg of laat zal het misgaan.”

Discipline

Opvallend: jullie wisselden dit seizoen al twee keer van coach.

“Na vorig seizoen beslisten we om met Karim door te gaan, omdat er verschillende andere redenen waren voor de slechte resultaten dan het functioneren van de T1. Maar na de eerste wedstrijd werden er al protestspandoeken opgehangen en voelden we dat het een moeilijk verhaal ging worden. Op een bepaald moment werd het onwerkbaar.”

Waarom koos je toen voor Adnan Custovic?

“We contacteerden de Vercauterens en de Hasi’s, maar die wilden niet komen. Adnan had hier destijds als assistent al indruk gemaakt. We vroegen hem toen al om T1 te worden, maar hij verkoos om met Yves Vanderhaeghe mee te gaan naar Oostende. Daar volgde hij hem wel op als hoofdcoach en deed hij het goed. Ik belde spelers die er onder hem gewerkt hadden en die waren positief. Intussen had hij ook al internationale ervaring opgedaan als assistent bij de nationale ploeg van Bosnie-Herzegovina en in China intensief samengewerkt met Ivan Leko. Dat zag er allemaal goed uit.”

“Maar bij de proof of the pudding bleek hij te veel een doorslag van Karim. Er was geen stijlbreuk. Dit is geen moeilijke spelersgroep, maar wel één die een bepaalde structuur, discipline en duidelijkheid in de communicatie nodig heeft. Dat hadden Karim en Adnan misschien iets minder. Terwijl Bernd Storck daar echt voor staat. Hij heeft ook een enorme werkethiek, is als eerste op de club, gaat als laatste naar huis en veranderde op korte tijd al heel veel.”

Winnaarsmentaliteit

Custovic zegt: “Veel spelers zijn niet gelukkig in de club en willen weg.” Hij vond het een probleem dat er hen nooit iemand van de clubleiding kwam toespreken.

“De dag dat ik in de kleedkamer de discipline moet gaan installeren, moet ik de trainer zijn C4 geven, want dat is zijn werk. Ik denk dat Adnan iets te braaf is geweest. Bij zijn ontslag had ik zelfs de indruk dat hij opgelucht was.”

Hij bedoelt dat het voor de staf een probleem was dat nogal wat spelers in onmin leven met de clubleiding.

“Ik begrijp zijn frustratie over de mentaliteit van sommige spelers. Mij frustreert dat ook, mateloos, daar voerde ik met spelers al hevige discussies over. Ik hoor dat het een maatschappelijke evolutie is en dat vind ik een groot probleem. Wat ik soms meemaak, is hallucinant. In een gewoon bedrijf smijt je die buiten, maar in voetbal moet je dus contracten respecteren.”

“Vroeg of laat zal het misgaan als er niet in de club wordt geïnvesteerd”

“Sommigen beseffen niet wat een luxeleven ze hebben, welke mooie kans ze hier krijgen, in een goeie club, die correct betaalt, en in een goeie competitie. ‘Een gebrek aan respect’ zijn woorden die ze graag in de mond nemen, maar we mogen toch nog verwachten dat ze gewoon doen wat we vragen op training en in de wedstrijd? Ik heb al gezegd: ‘Wie van jullie heeft er al hoger gespeeld dan KV Kortrijk?’ We maken daar nu korte metten mee en doen voort met jongens die er honderd procent voor willen gaan.”

Kun je dat niet voorkomen door spelers mentaal beter te screenen alvorens je ze aantrekt?

“Dat heb ik mij ook al afgevraagd. Maar als ze voor mij zitten, zijn het allemaal ideale schoonzonen. En nogmaals: we hebben geen slechte groep hé, vindt Bernd ook. Het zijn geen etters. Maar wat echte winnaars- en profmentaliteit betreft, stel ik mij bij sommigen soms vragen.”

Wat was het idee achter de transfer van Didier Lamkel Ze?

“Dat was de keuze voor een speler met kwaliteiten die onze competitie overstijgen vanuit de overtuiging dat, als we hem wat beter zouden kunnen managen, hij voor ons een absolute meerwaarde zou zijn. Achteraf bekeken, zou ik het niet meer doen.”

Defensieve stabiliteit

Een ander probleem: de spelersgroep is positioneel niet evenwichtig samengesteld, stelt nu ook Storck vast.

“We hebben veel achten en tienen, maar missen vooral een echte zes. Je ziet dat profiel tegenwoordig niet zo veel meer, maar deze groep heeft dat echt wel nodig: iemand die op het middenveld het vuile werk opknapt en voor balans zorgt tussen aanvallen en verdedigen. Spelers die een doelpunt kunnen maken, zijn er. Selemani, Avenati en Bruno bijvoorbeeld. En: er is de terugkeer van Kadri!”

“Als we met enkele transfers onze defensieve stabiliteit kunnen verbeteren en dat koppelen aan een goeie wedstrijdmentaliteit en intensiteit is er genoeg kwaliteit om erin te blijven. Al zeg ik dat niet graag. Zowat iedereen zegt mij al heel het seizoen dat er genoeg kwaliteit is, maar kwaliteit toont zich op het veld en dat heb ik tot nu toe alleszins nog niet gezien.”