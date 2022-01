Alexandre De Bruyn ruilt AA Gent voor KV Kortrijk

Alexandre De Bruyn zet zijn carrière verder bij KV Kortrijk. De aanvallende middenvelder ondertekende bij de Kerels een contract voor 2,5 jaar, met een cluboptie voor twee extra seizoenen.

De 27-jarige De Bruyn komt over van AA Gent waar hij helemaal uit beeld was verdwenen. In de zomer van 2020 stapte hij na een overtuigend seizoen bij STVV (drie goals in 25 matchen) over naar de Buffalo’s.

Hij scoorde er bij zijn eerste wedstrijden meteen twee doelpunten maar viel dan uit met een kruisbandletsel. Een nieuwe kans kreeg De Bruyn, een jeugdproduct van Anderlecht en ook ex-Lommel, na zijn terugkeer niet meer in Gent.

“We volgden Alexandre al langer”, zegt de sportief directeur van Kortrijk Rik Foulon. “Hij is een speler met technische kwaliteiten, wendbaar en met veel loopvermogen. Zodra hij conditioneel top blijkt om weer het beste niveau te halen, zal hij inzetbaar zijn.”