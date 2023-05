Alexander Vantyghem is nieuwe CEO Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft donderdag Alexander Vantyghem als Chief Executive Officer aangesteld. Dat maakte de vereniging op zijn website bekend.

Cercle Brugge is verheugd om aan te kondigen dat Alexander Vantyghem vandaag werd aangesteld als Chief Executive Officer. Alexander begon in 2020 bij Cercle Brugge als Legal Counsel en is momenteel als General Counsel ook verantwoordelijk voor belangrijke strategische projecten, zoals het stadiondossier, en contacten met belangrijke externe stakeholders.

Voor Cercle Brugge was hij vele jaren actief bij Altius, een Brussels advocatenkantoor, waar hij zich specialiseerde in sportrecht met een sterke focus op het begeleiden van Belgische en internationale voetbalploegen. In de periode van 2017 tot 2020 was hij ook bestuurslid bij KV Kortrijk.

Alexander beschikt over een diploma Rechten aan de Universiteit Gent en behaalde bijkomend ook een Master in Internationaal Sportrecht aan de Universiteit van Madrid.

De Raad van Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge, onder leiding van Alexander en samen met het ganse team, de komende jaren succesvol zal blijven groeien.