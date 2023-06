Alexander Vantyghem, de nieuwe CEO van Cercle Brugge, spreekt voor het eerst: “Dit seizoen moeten we kapitaliseren”

De leiding van Cercle Brugge ligt sinds enkele weken in handen van Alexander Vantyghem. De 32-jarige jurist treedt in de voetsporen van Ben Lambrecht, die een half jaar geleden naar Cercles eigenaar AS Monaco verhuisde. Bij het einde van het seizoen praat de nieuwe CEO voor het eerst. Over zichzelf, het voorbije seizoen en vooral de toekomst van groen-zwart.

Alexander Vantyghem (32) groeide op in Ledegem en woont nu met zijn echtgenote en twee dochters in Sint-Denijs-Westrem. De jurist, die zelf voetbalde bij SV Moorslede, vond negen jaar geleden een professionele uitdaging in het voetbal. Eerst werkte hij een goeie vijf jaar voor Altius, een Brussels advocatenkantoor dat voor verschillende voetbalploegen dossiers opvolgde. In de portefeuille zat onder meer KV Kortrijk en Cardiff City. “Op vraag van de Kortrijkse eigenaar Tan werd mij een zitje aangeboden in het bestuur van KV Kortrijk, zij het niet-uitvoerend”, vertelt Vantyghem. “Drie jaar geleden wilde ik mijn ten volle voor een team en project inzetten.”

Nieuwe kans

Toen Thibault Dochy naar Anderlecht trok, kwam er bij Cercle een vacature vrij. “Bij mijn sollicitatie gaf ik meteen aan dat ik meer wilde doen dan enkel het juridische. Daar bleek ook vraag naar, en zo kwamen we vrij snel tot een akkoord. Ik heb een aantal maanden met Marc Vanmaele gewerkt, die toen al managementambities had. En die opportuniteit kwam er voor hem ook.” Vanmaele vertrok – veel eerder dan verwacht – naar SK Deinze, maar voor Vantyghem leek het toen nog te vroeg om hem op te volgen. “Ik was net vader geworden én het werd mij toen ook niet gevraagd. Ben Lambrecht werd gerekruteerd, genoot veel vertrouwen van het hele managementteam en ik wist dat de kans zich na verloop van tijd opnieuw zou voordoen.”

Een maand geleden was het zover. Als kersverse CEO schuift Vantyghem meteen enkele prioriteiten naar voor. “We hebben een fantastisch seizoen gehad. Dat moeten we nu kapitaliseren. Door de inkomsten omhoog te duwen, door meer volk naar het stadion te lokken en meer sponsoring binnen te halen. Het jaarlijkse operationeel tekort moet verkleinen. Het volledig dichtrijden zonder transfers zal nooit lukken. Dat moeten we realistisch in zijn. Het is dus de bedoeling om sportief verder goed werk te leveren. En daarnaast willen we – naast het stadiondossier – een nieuw trainingscomplex op de Gulden Kamer in Sint-Kruis bouwen (zie kader hieronder, red.). We moeten een substantiële groei kunnen realiseren.”

Platform

Het seizoen mag dan nog maar net afgelopen zijn, de blik is al volop gericht op het volgende. “We hadden een fantastisch seizoen en er is geen reden om te zeggen dat dit eenmalig is. We zijn realistisch en weten dat we niet elk seizoen vijfde of zesde zullen eindigen. We willen wel elk jaar onze sportieve identiteit – die ondertussen voor iedereen duidelijk is – verder uitdragen en elk jaar is het onze ambitie om beter voorbereid te zijn dan het jaar ervoor. In mijn eerste seizoen waren er nauwelijks spelers in de voorbereiding… Als er nu een speler vertrekt, is het omdat wij instemmen op een aanbod en dat we overtuigd zijn dat we met het correcte bedrag een waardige vervanger zullen kunnen halen.”

De nieuwe CEO wil ook nog eens onderstrepen dat Cercle níét verkocht wordt. “Toen dit gerucht gelanceerd werd, zat ik in Monaco. Daar is mij honderd procent duidelijk gemaakt dat ze honderd procent geloven in het verhaal en het platform Cercle Brugge. Ik zou deze functie overigens nooit aanvaard hebben in een context waarbij de Vereniging te koop zou staan. Voor mij was het belangrijk om te weten dat de samenwerking tussen Monaco en Cercle voor een lange duur zou zijn.”

(Alain Creytens)