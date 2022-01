Alex Millan van Cercle Brugge naar Union

Cercle Brugge en Union hebben een overeenkomst om Alex Millan. De Spaanse aanvaller wordt tot eind dit seizoen aan de Brusselse club uitgeleend, met een aankoopoptie. Opmerkelijk is dat de spits al door Cercle werd gehuurd bij het Spaanse Villareal.

De 22-jarige aanvaller kwam bij Cercle Brugge de laatste weken niet veel aan spelen toe, ook na het ontbolsteren van Matondo. Groen-zwart haalde overigens deze week nog een extra aanvaller in huis. Silvère Ganvoula werd geleend bij het Duitse Bochum.

Millan was dit seizoen bij Cercle goed voor 12 basisplaatsen en drie goals waarvan twee op strafschop. Nu wordt de Spanjaard uitgeleend aan de competitieleider. Na het vertrek van Felipe Avenatti naar Beerschot had Union nood aan een extra spits. Het is echter de vraag of Millan bij Union veel aan spelen gaat toekomen, want men beschikt voorin al over het koningsduo Deniz Undav- Dante Vanzeir. (ACR)