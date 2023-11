Alex Mighten openhartig na goede prestatie tegen RWDM: “Eden Hazard was een van mijn grootste voorbeelden”

Glen De Boeck kondigde het op de persconferentie voor de wedstrijd tegen RWDM al enigszins aan. “Alex Mighten is een uitstekende voetballer, dat had ik al door vanaf ik hem bezig zag”, zei hij toen. Zaterdag verscheen de Britse Amerikaan dan ook voor het eerst in de basisopstelling van De Boeck. Met een halve assist in de eerste helft, liet hij meteen een goede indruk na op de fans en de trainer. Hij bezorgde de meegereisde fans plezier met enkele flitsende acties en was zo een van de uitblinkers bij KV Kortrijk.

De 21-jarige aanvaller genoot zijn opleiding bij het Engelse Nottingham Forest. In 2022 had hij daar een groot aandeel in de promotie naar de Premier League. Daar speelde hij samen met bekende namen als Philip Zinckernagel (Club Brugge) en Ethan Horvath (ex-Club Brugge). Dit is meteen ook een van zijn beste herinneringen in het voetbal. “Mijn beste herinnering is uiteraard de promotie met Nottingham Forest. Ik denk dat dit het grootste is wat ik in teamverband al bereikt heb. Een andere mooie herinnering is mijn debuut in professioneel voetbal. Dat was tegen Arsenal in het Emirates Stadium. Daar mocht ik invallen als 17-jarige in de EFL Cup, de huidige Carabao Cup.”

De voetbalmicrobe kreeg hij van zijn vader mee. “Ik speelde van jongs af aan al voetbal in de tuin met mijn broer en mijn vader. Hij was het dan ook die me motiveerde en stimuleerde om alles te geven, omdat hij het talent in mij zag. Mijn vader is mijn grootste rolmodel. Op voetballend gebied had ik natuurlijk andere voorbeelden. Als een Chelsea-fan keek ik bijvoorbeeld erg op naar Didier Drogba. Later werd ik een grote fan van Eden Hazard. Ik kon urenlang naar filmpjes kijken van zijn beste acties. Hij is een van mijn grootste voorbeelden. Ik denk dat ik veel van zijn elementen heb gekopieerd in mijn spel. Ik maak graag zelf de actie en probeer dat altijd doelgericht te doen. Volgens mij heb ik net als hij de mogelijkheid om een wedstrijd te beslissen wanneer de tegenstander dat niet verwacht”, vertelt Alex Mighten.

KV Kortrijk

Na de promotie werd hij voor één seizoen uitgeleend aan Sheffield Wednesday, daar kwam hij niet echt vaak aan spelen toe. Bij zijn terugkeer naar Nottingham mocht hij weer vertrekken op huurbasis. Nu had KV Kortrijk de eer om hem aan de spelerskern toe te voegen. “Ik kende de club niet echt op voorhand”, zegt hij daarover.

“Nadat ik die aanbieding kreeg deed ik wat opzoekingswerk en het project stond me wel aan. De competitie heeft veel weg van de Engelse tweede klasse, dus ik wist waar ik aan toe was. Mijn toenmalige teamgenoot Emmanuel Dennis had vooral een grote impact op mijn beslissing. Ik vertelde hem over de aanbieding en hij raadde me meteen aan om het te doen. Hij kent de competitie natuurlijk goed door zijn verleden bij Club Brugge.”

Draai gevonden

Sinds zijn aankomst in België liep het nog niet van een leien dakje. De eerste drie tot vier weken had hij zelfs nog geen woning. Hij leefde toen in een hotel in Kortrijk. Daarbovenop kwam nog eens de blessure die hij opliep tegen Charleroi. Intussen heeft hij een plaatsje gevonden om te wonen en is hij helemaal bovenop de blessure. “Momenteel leef ik alleen in een appartementje hier in Kortrijk. Dit is ook wat ik wil. Ik wil me enkel focussen op voetbal momenteel. Dat is het liefste wat ik doe. Ik heb mijn draai hier al goed gevonden. Kortrijk is een rustige stad. Het verschil met Nottingham is eigenlijk niet zo groot. De steden hebben veel raakvlakken. Het weer is jammer genoeg ook vergelijkbaar”, lacht de Britse Amerikaan.

Superfans

Voorts spreekt Mighten nog vol lof over het Kortrijkse publiek: “De fans van KV Kortrijk zijn echt super. Ze zorgen voor een boost voor iedere speler op het veld. Het is zalig om te spelen als je weet dat een spionkop als de onze achter je staat. Ze geven elke wedstrijd het beste van zichzelf, zelfs op uitwedstrijden laten ze van zich horen. Ik ben het ondertussen al gewend om in grote stadions te spelen, maar het Guldensporenstadion moet zeker niet onderdoen qua geluid.”

Zondag 12 november trekken de Kerels naar de eerste in de stand: Union Saint-Gilloise. Als laatste in de stand wordt het dus een grote opgave om daar punten te pakken weet Mighten. Maar hij wil er alles aan doen om te bevestigen wat hij vorige week liet zien. De aanvaller blikt dan ook hoopvol vooruit op de wedstrijd: “In deze competitie kan iedereen van iedereen winnen, dus waarom wij niet van Union?” (JD)