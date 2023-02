Alessandro Ciranni over uitgevallen sterkhouder en duel tegen Seraing: “Een geblesseerde Vormer kan ook zijn nut hebben”

Zaterdag trekt Essevee naar Seraing. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen KV Oostende is het alweer van moeten, tegen de hekkensluiter uit Luik. “We moeten 6 op 6 halen om de rest bij te benen en over hen te wippen.” Alessandro Ciranni (26) windt er geen doekjes om.

Alessandro, hoe gaat het met jou?

Alessandro Ciranni: “Persoonlijk voel ik me goed. Ik heb het gevoel dat mijn spel de laatste weken verbeterd is. Maar we moeten blijven vechten voor positieve resultaten. Hoe goed je jezelf ook voelt, het teambelang staat voorop en dat hangt af van de punten die we halen.”

Hoe merk je dat, dat je spel beter wordt?

“Bijvoorbeeld in de laatste wedstrijd dook ik veel op in de zestien en ik kon vaker een voorzet trappen.”

Over die laatste wedstrijd, hoe is de sfeer in de groep na de teleurstellende 1-1 tegen KV Oostende?

“Het was een zware teleurstelling, er zat veel meer in. We domineerden in de beginfase. Nadat we scoorden, hadden we moeten doorduwen en die wedstrijd dood maken. We maakten ook de 2-0, maar die werd afgekeurd. Zelfs zonder veel kansen kon KV Oostende op een counter een doelpuntje maken. Zelfs daarna hadden we nog mogelijkheden om te winnen, maar we hebben nagelaten om het af te maken.”

Het positieve uit die wedstrijd is dat het spitsenduo Gano-Vossen herenigd is en dat leverde meteen een goal op.

“Hun aanwezigheid geeft het team vertrouwen. Vooraan kunnen zij een bal vasthouden. Gano moet het meer hebben van zijn kracht en kopspel. Vossen is dan eerder een killer in de box met prima loopacties. We weten dat als we aan kansen komen, ze er wel eentje zullen afmaken.”

Het was toch wel opvallend dat jullie tegen KV Oostende prima startten en het op Union precies hebben weggegeven …

“We moeten eerlijk zijn en zeggen dat Union veel meer kwaliteit heeft. De eerste tien minuten lagen we onder, maar daar knokten we ons in de match. We hadden toen ook een midweekwedstrijd in de benen na de bekermatch tegen Mechelen. Toen de 2-0 viel, merkte je dat het lastig werd, ook in de benen. Tegen Union of KV Oostende spelen, dat is een wereld van verschil.”

Onderin won KV Kortrijk bij Standard, Eupen pakte in de laatste minuten de volle buit tegen Mechelen, hoe hard vloek je dan?

“Vloeken is een groot woord. Maar in deze fase van de competitie, tijdens de laatste tien matchen, kijk je weleens wat je rechtstreekse concurrenten gedaan hebben. Zij hebben gewonnen, maar we spelen nog tegen Kortrijk en Eupen. Dan moeten we hen in de rechtstreekse duels kloppen. Wat niet wegneemt dat we eerst naar onszelf moeten kijken.”

We kunnen er niet rond, Ruud Vormer viel uit met een sleutelbeenbreuk. Een aderlating …

“Het was brute pech. Ruud ging niet mee in duel en die spits komt op hem terecht. Dat is heel zuur voor ons en voor hem. Hij heeft zoveel kwaliteiten. Vormer won niet voor niets de Gouden Schoen. In balbezit en -verlies, een ploeg neerzetten, iedereen oppeppen … We gaan hem missen.”

Toch straf dat hij nog minuten op het veld bleef, met … een gebroken sleutelbeen.

“Dat typeert Ruud. Hij is een vechter, geen opgever. Straf dat hij het zo lang heeft volgehouden.”

Heb je hem nog gehoord?

“Woensdag is hij geopereerd. Ik heb hem nog berichtjes gestuurd. Ik denk wel dat hij zo snel mogelijk naar de groep toe zal willen komen. Zelfs mentaal en met zijn ervaring kan hij nog van nut zijn voor ons, ook al is hij geblesseerd.”

Op training is hij de aanjager, merk je al een impact van zijn afwezigheid?

“Nee, dat is te vroeg. Al merk je natuurlijk wel dat je kwaliteit kwijt bent. Er zullen andere jongens moeten opstaan.”

Ik ben heel content dat de coach er nog is. Hij krijgt het vertrouwen van het bestuur en van ons.

Eenzelfde type als Vormer hebben jullie niet in de kern.

“Klopt. Al vond ik Nicolas Rommens tegen Oostende ook goed invallen. Vormer brengt ook veel diepgang, hè. Én rust. Dat zal nu van iemand anders moeten komen. Ik denk wel dat Ruud de speler die zijn plaats inneemt zal bijstaan met raad, zodat die zijn spel een beetje kan overnemen.”

Die andere nieuwkomer Karol Fila lijkt me een voltreffer. Hij was pas drie dagen bij de club en moest al aan de bak na het uitvallen van Sormo. Wat voor iemand is hij?

“Karol is stevig gebouwd, snel en imposant. Bovendien kan hij goed voetballen. Hij kan het spelletje goed lezen. Anders kom je niet in de Ligue 1 terecht, toch een van de betere competities in Europa. Er meteen staan na drie dagen is niet evident, het was een heel korte aanpassingsperiode. Hij groeit dag per dag en is meteen mee met wat de trainer van hem verlangt.”

Fila speelt op de rechterkant in de driemansdefensie, of de 3-5-2 als je het zo wil zien. Ook jij schippert soms van de rechtervleugel een rijtje achteruit. Hoe lastig is het om plots defensiever te gaan spelen middenin een wedstrijd?

“We doen dat vaak, hè. De laatste keren had de coach me dat gevraagd omdat ik dan rechtstreeks uitkom op een snelle speler. Denk aan het type Amuzu of Lang, dan heb ik mijn snelheid mee om de een-tegen-eensituatie aan te gaan. Voor mij is dat geen probleem, hoor. In mijn carrière heb ik al op veel verschillende posities gespeeld. Omschakelen doe ik met alle plezier.”

Over naar de orde van de dag. In Seraing is het weer van moeten. En ze kunnen nog winnen, bewezen ze tegen OHL.

“Seraing is een onvoorspelbare ploeg. Meestal winnen ze hun matchen buitenshuis, gezien de slechte staat van hun veld. Seraing speelt net zoals Oostende vaak met de lange bal en zonder veel boe of ba. Het is voor ons een must-winwedstrijd. We moeten zes op zes halen om de andere teams weer bij te benen en er zelfs over te gaan.”

Op zich is er nog niets verloren, er werd vooraf gesproken over een 7 op 9.

“Klopt. Als je vooraf had gezegd dat we 4 op 6 zouden pakken tegen Anderlecht en Westerlo, had iedereen meteen getekend. We pakten de volle buit op Anderlecht en dan maar één puntje thuis tegen Westerlo. Hoe je die punten pakt, maakt niet uit.”

Een week later is er alweer de derby tegen KV Kortrijk. In de heenronde konden jullie na een 2 op 30 eindelijk een positief resultaat laten optekenen. Speelt dat mee in de hoofdjes?

“Nee, uiteindelijk blijft een derby altijd hangen, ook bij de supporters. Dat wordt opnieuw een superbelangrijke match, niet alleen om de plaats in de rangschikking. Maar goed, laat ons er eerst maar alles aan doen om te winnen van Seraing.”

Ik heb wel de indruk dat het bij KV Kortrijk vlotjes loopt onder Bernd Storck, wat is daar veranderd?

“Duitse trainers zorgen graag voor één geheel. Ik werkte bij Moeskroen onder Hollerbach en daar was dat ook het geval.”

Los van de competitie kan het toch nog een mooi seizoen worden als jullie de bekerfinale zouden halen. Simpel wordt dat niet met een 1-2-achterstand en een verplaatsing naar KV Mechelen.

“We hebben geluk dat de uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. We weten nu dat we niet moeten beginnen nadenken als we op voorsprong komen. Of we nu zouden doorduwen of terughoudender spelen. Dat deden we tegen KV Oostende. We hebben niks te verliezen. De druk ligt bij hen. Zij kunnen denken: als we eentje tegenkrijgen, zijn het verleningen. Alles kan gebeuren in één match en het is nog al voorgevallen dat een ploeg een achterstand kan ophalen.”

Terug naar jullie, het moet toch wel deugd doen dat jullie coach Mbaye Leye er keihard blijft in geloven.

“Inderdaad. Ik ben heel content dat de coach er nog is. Hij krijgt het vertrouwen van het bestuur en van ons. En dat vertrouwen geeft hij dan aan de spelersgroep. Het voelt aan als familie en we zijn een familieclub. Je ziet ook dat we vaak naar de trainer lopen als we scoren, we leggen er samen onze kop voor.”

Hoe kijk je zelf tegen je toekomst aan, je hebt hierna nog een seizoen contract. Stel dat het verkeerd afloopt, ga je dan in 1B voetballen?

“Nee, ik ben daar niet mee bezig. Ik ben er 100% van overtuigd dat we ons gaan redden. Dat zal lukken, gezien de kwaliteit in onze kern. Ik heb het hier echt naar mijn zin. Veel jongens zijn van de streek. De sfeer in de groep is supergoed, daarom amuseer ik me ook bij club.”