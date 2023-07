Alessandro Ciranni opnieuw topfit na vier maanden blessureleed: “Tijd voor efficiënt en attractief voetbal”

Alessandro Ciranni (27) is terug van weggeweest. Deze week kon de vleugelverdediger weer aansluiten bij de groepstrainingen. Op 12 maart sloeg het noodlot toe, hij liep een serieuze scheur op in de dijbeenspier toen hij een voorzet trapte tegen AA Gent. “Het was pijnlijk om niet meer fysiek te kunnen helpen aan Operatie Redding”, blikt Ciranni terug.

Op de eerste training midden juni ontbrak de Belg met Italiaanse roots nog. Deze week kon Ciranni opnieuw proeven van het echte werk, op het veld. “Ik denk dat ik nu wel fit ben. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen omdat we nog in de voorbereiding zitten en hebben geen risico’s genomen. In de komende oefenwedstrijden kan ik weer ritme opdoen.”

De blessure sloeg toe op een super belangrijk moment in de competitie, met nog vijf wedstrijden te gaan. “Ik heb mij een beetje geforceerd. Na het uitvallen tegen AA Gent ben ik dan hervallen. Voordien heb ik nog nooit een spierblessure opgelopen. Het was heel frustrerend en moeilijk om te moeten toekijken tijdens die cruciale matchen. Ik wou zo graag mijn steentje bijdragen tegen Eupen en Cercle Brugge. Nu weet ik hoe het is om zo’n kwetsuur op te lopen en ook hoe ik dat kan vermijden. Je mag dus niet forceren als er iets opspeelt.”

Motivatie

De degradatie moest Ciranni even verwerken. “Ik denk dat we het pas echt gaan beseffen eens de competitie herbegint in 1A. Dan pas zal doordringen dat we er niet meer bij zijn. Maar dat is eens te meer een motivatie om zo snel mogelijk weer te promoveren. De ambitie is om kampioen te spelen, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. We moeten er alleen over waken dat we hard blijven werken, dat moet de mindset zijn dit seizoen. Er staat al iets en er zijn bepaalde spelers gebleven. Dat is ook het doel van bovenaf. Stel dat je promoveert, dan heb je al een paar jongens om op terug te vallen, van wie je weet dat ze het niveau ook écht aankunnen. Dan moet je niet van nul bouwen.”

In 1B behoort Zulte Waregem dus tot de favorieten. Wie ziet Ciranni als voornaamste concurrenten? “Lommel is aan het investeren, Dender heeft goede transfers gedaan. En dan heb je nog KV Oostende en Seraing, die vorig seizoen eveneens gedegradeerd zijn. Ik denk ook aan Waasland-Beveren, Lierse en Beerschot, zij speelden al op het hoogste niveau. Patro Eisden haalde ook versterking. Het zal een zware competitie worden.”

Ciranni bekijkt de mogelijkheid op succes toch door een roze bril. “Als we het heel cru stellen, is de kans fiftyfifty om te promoveren. Er zijn zestien ploegen, vier daarvan mogen al niet meedingennaar promotieomdat ze beloftenteams zijn(de beloften van Club Brugge, Genk, Standard en Anderlecht, red.). Twaalf teams maken dus kans om naar 1A te gaan. Iedereen maakt zijn plan klaar om te strijden.”

Wennen aan competitie

De vleugelverdediger is er zich van bewust dat het wennen wordt aan de nieuwe competitie. “Er zal naar ons gekeken worden. In eerste instantie moeten wij ons eerst aanpassen, waarbij ik denk dat er meer duels zullen uitgevochten worden dan in 1A. Los daarvan moeten wij het spel maken, zeker in die thuiswedstrijden. Het is zaak om attractief en efficiënt voetbal te brengen, met veel kansen.”

De sfeer in de groep is alvast uitmuntend, getuige de amusante filmpjes op sociale media tijdens het festival Hype’O Dream in Waregem, vorig weekend. “Er waren ook leden van de staf aanwezig(lacht). Als je ook met elkaar omgaat buiten het veld, zeg maar weg van de werkvloer, creëer je toch een andere band met elkaar. Nu kan dat nog, tijdens het seizoen ligt dat moeilijker.”

Ciranni heeft nog een contract tot juni 2024. Was hij dan niet liever in 1A aan de slag gebleven, met andere woorden een transfer maken dus? “Er zijn al wat contacten geweest met andere clubs, maar mijn eerste bekommernis was opnieuw volledig fit geraken. Ik denk dat geen enkele voetballer met 100% zekerheid kan zeggen dat hij bij een club zal blijven. Ik wil op het hoogste niveau voetballen. Maar het is zeker geen straf om bij Essevee te blijven en hier mee te schrijven aan een positief verhaal. Ik ben hier graag en ik denk dat ik ook geapprecieerd word door de medemensen. Dat ik in 1A wil voetballen, dat is een feit, maar zoals ik al zei: dat kan ook met Zulte Waregem.”